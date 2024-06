Eliana celebra visita na AACD: ‘Uma missão de vida’

Prestes a sair do SBT, Eliana segue com seu compromisso de apoiar a AACD e mostra foto de visita para os pacientes atendidos pela associação

A apresentadora Eliana viveu um momento especial na última segunda-feira, 3, ao visitar a sede da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) em São Paulo. Ela foi revisitar as dependências do local e conhecer novos pacientes durante suas sessões de fisioterapia e reabilitação.

Eliana esbanjou simpatia e sorrisos durante as conversas com os pacientes atendidos pela AACD e demonstrou o seu apoio ao projeto. Ela é madrinha do Teleton, do SBT, desde 2013, que é o projeto televisivo que arrecada fundos para a AACD.

Inclusive, Eliana vai sair do SBT nas próximas semanas, mas já declarou que seguirá como madrinhada e apoiadora do Teleton e da AACD, independentemente de qual seja sua nova emissora de TV. "Meu compromisso com o Teleton sempre foi importante para mim e me enche de orgulho. Levo como uma missão de vida, pois enxergo a grandiosidade do trabalho da AACD na transformação de vidas. Sempre aprendo e saio de lá com lindas histórias para contar e muita emoção com o amor que recebo", afirmou ela.

O anúncio da saída de Eliana do SBT

A apresentadora Eliana vai sair do SBT. Ela e o SBT comunicaram a decisão de encerrar o contrato de 15 anos. A notícia foi dada à imprensa por meio de um comunicado oficial divulgado pela área de imprensa.

Apesar do fim da parceria pegar a todos de surpresa, o comunicado informou que ela continuará no ar até julho de 2024 e vai permanecer como madrinha do Teleton.

"O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", escreveram.

E completaram: "Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela".