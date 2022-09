Eliana comemora volta de Silvio Santos para os estúdios do SBT: ''Tão bom te ver por aqui''

A apresentadora Eliana compartilhou um vídeo da chegada de Silvio Santos no SBT e se emocionou

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 15h09

Nesta quarta-feira, 21, Silvio Santos (91) voltou a gravar no SBT e emocionou os funcionários. Eliana (48) foi uma das pessoas que tiveram na entrada dos estúdios para acompanhar a chegada do chefe.

No perfil do Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo da chegada do apresentador e celebrou a sua volta.

"Tão bom te ver por aqui", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não deixaram de comemorar a volta de Silvio Santos depois de um período afastado do seu programa e sendo substituído pela filha, Patricia Abravanel (44). "O melhor que temos", "Lenda", "Que saudades de ver na telinha, o melhor de todos", "Eu amo demais, até fiquei emocionada agora", dispararam eles.

