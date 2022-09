Silvio Santos volta a gravar no SBT e o momento é registrado nas redes sociais

Patricia Abravanel mostra vídeo do retorno do seu pai, Silvio Santos, aos estúdios do SBT: 'Olha quem está aqui!'

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 14h50

O apresentador Silvio Santos (91) está de volta aos estúdios do SBT! Depois de um período afastado do seu programa e sendo substituído pela filha, Patricia Abravanel (44), ele retomou as gravações nesta quarta-feira, 21.

O astro foi flagrado chegando aos estúdios da emissora com look azul enquanto descia do seu carro. Logo depois, Patricia Abravanel mostrou um vídeo do pai já com seu tradicional terno e no palco do Programa Silvio Santos.

Ao fundo, a plateia batia palmas e gritava de alegria com a presença do comunicador no palco. “Olha quem está aqui!”, disse ela na legenda.

Silvio Santos aparece rodeado pelas seis filhas

No último Dia dos Pais, o apresentador Silvio Santos teve um encontro especial com as seis filhas: Cintia Abravanel (58), Daniela Beyruti (46), Silvia Abravanel (51), Rebeca Abravanel (41), Patrícia Abravanel e Renata Abravanel (37).

"Se tem um pai que é amado é esse! Ele é um pouco meu, um pouco seu, faz parte de tantas famílias desse nosso Brasil… Muito amor da nossa família para a sua! Feliz Dia Dos Pais!", desejou Patricia Abravanel a todos.