Filha de Eliana ganha festão temático luxuoso para seus 5 anos; veja as fotos

Para celebrar seus 5 anos de vida, filha de Eliana ganhou grande festa com decoração especial e deslumbrante

A filha da apresentadora Eliana com o diretor Adriano Ricco, Manuela Ricco, ganhou um festão nesta quinta-feira, 15, para celebrar seu aniversário de 5 anos. Em um espaço em São Paulo, a pequena apagou as velinhas com muito encanto!

Isso mesmo, para comemorar mais um ano de vida a herdeira da loira escolheu o filme Encanto da Disney para a decoração de sua festa e a planejadora de eventos dos famosos, Andrea Guimarães, montou todo um cenário especial para a menina.

Com muitas flores e plantas, o espaço foi decorado de forma deslumbrante e cheio de detalhes. A mesa principal e os acessórios do restante do salão tinham referências da animação. O bolo de Manuela também foi feito nas cores usadas na decoração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andrea Guimaraes (@andreaguima5)

Para o grande evento, Eliana apostou em conjuntinho rosa combinando com o tema da comemoração. Já a herdeira da apresentadora se vestiu com um vestido lilás imitando um modelo usado pela personagem do filme.

Nos cliques, a famosa apareceu com aniversariante, o marido, o pai da garota, e o seu filho mais velho, Arthur Boscôli, de 11 anos.

Veja as fotos do aniversário da filha de Eliana:

Eliana mostra detalhes de festa luxuosa que fez para a filha em sua mansão

No último ano, a apresentadora Eliana celebrou o aniversário de 4 anos de Manuela com outra grande festa temática. Na ocasião, o evento foi montado pela mesma decoradora no jardim de sua mansão.

Nas últimas semanas, Andrea Guimarães montou um festão para a filha caçula de Ticiane Pinheiro (45), Manuella (3), comemorar seu aniversário no clima de jardim encantado. Rafaella Justus (13) também teve um evento feito pela especialista com o tema de Londres, da Inglaterra.

