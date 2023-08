Duda Little faz desabafo após ver conversa de Xuxa e Marlene: 'Não foi só com as Paquitas'

Ex-repórter mirim de Xuxa, Duda Little relembra pressão para emagrecer ao ver conversa de Xuxa e Marlene em documentário: 'Tomava remédio'

A repórter Duda Little, que ficou famosa ainda na infância ao ser repórter mirim do programa de Xuxa Meneghel, fez um desabafo nas redes sociais ao relembrar a época do seu trabalho com Marlene Mattos. Ela escreveu um texto nas redes sociais após assistir ao quarto episódio de Xuxa – O Documentário, do Globoplay, que trouxe uma conversa entre Xuxa e Marlene Mattos. No episódio, elas falaram sobre as pressões que as Paquitas sofriam para se parecerem com a apresentadora. Então, Duda contou que também sofreu algumas pressões para ser magra na época.

"Não foi só com as paquitas… Ali, no meio daquela turma, também tinha uma repórter mirim. Uma menina de 7, 8 anos, que amava de paixão o que fazia mas que também sofria toda esta pressão. Cria casca? Cria. Mas certamente deixa marcas. Se todos os problemas de saúde mental que eu tive (e tenho) ao longo da minha vida são consequências das atitudes e falas desta mulher, eu não tenho como afirmar. Mas eu sei que enquanto as minhas amigas comiam biscoito recheado no play do prédio, eu tomava remédio pra emagrecer", disse ela.

Então, ela continuou: "Eu, nesses anos todos, só foquei em lembras as coisas maravilhosas que vivi nesta época. Mas esta conversa me levou pra outras camadas que eu talvez gostaria de ter apagado da minha vida. Xuxa, eu te amo infinitamente e de você, eu só tenho as melhores recordações e os melhores aprendizados. Risadas, conversas maravilhosas, diversão, papos de melhores amigas, eita quanta coisa boa. Sou eternamente grata por ter passado parte da minha infância ao seu lado, rainha!".

Por fim, Duda falou sobre a presença de sua mãe ao seu lado. "Antes que perguntem “onde estava a sua mãe?”, eu já quero lembrar que estamos falando do início dos anos 90, onde ninguém no Brasil (e no mundo) falava sobre saúde mental e as consequências perigosas dos remédios pra emagrecer. Ninguém! Minha mãe estava lá comigo (e com os seus outros 2 filhos e 3 empregos). Assim como está comigo até hoje, ajudando a criar a minha filha e com outra cabeça em muitas coisas, inclusive sobre isso", contou.

A declaração de Marlene Mattos sobre as Paquitas no documentário

Em Xuxa – O Documentário, a apresentadora Xuxa Meneghel ficou de queixo caído ao ouvir uma afirmação de Marlene Mattos sobre a época do trabalho com as Paquitasdurante os 19 anos de trabalho juntas. A diretora e produtora fez uma afirmação sobre a função das paquitas e isso deixou a apresentadora em choque.

O assunto começou quando Xuxa questionou as cobranças de Marlene para a aparência das Paquitas. “Tu tem noção do que você fez com a cabeça das meninas? A minha tudo bem porque eu já era uma mulher...”, declarou. E a diretora afirmou: “Elas vivem até hoje de ser Paquitas. Eu deixava elas de castigo porque eu queria que elas tirassem nota. Eu não aceitava notas abaixo de 7, sabe?”.

Xuxa completou: “Mas, ao mesmo tempo, você dizia que se elas ficassem gordas, você falava horrores na cara delas. Eu soube que você que exigia que elas pintassem o cabelo”. E Marlene se defendeu: “Elas eram uma continuação de você. Xuxa, você fica escutando o que as pessoas dizem. Eu nunca mandei ela pintar o cabelo. Ela pintou porque quis”.

Então, ela disse a frase que chocou a apresentadora: “As paquitas... Se elas não fossem paquitas, ninguém sabia que elas existiam”. Ao ouvir isso, Xuxa ficou de queixo caído e suspirou.

Na sequência, Marlene falou sobre o seu jeito na época. "Eu fui cruel com algumas pessoas? Fui. Eu me arrependo com algumas pessoas? Nem um pouquinho", declarou. E Xuxa perguntou: "E comigo?". "Ah, eu podia fazer diferente. Eu podia fazer algumas coisas diferentes, podia mesmo, mas já foi", declarou a diretora.