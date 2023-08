Xuxa fica de queixo caído com afirmação de Marlene Mattos

Xuxa Meneghel fica surpresa com declaração de Marlene Mattos sobre as Paquitas após confrontá-la sobre como tratava as assistentes de palco

Em Xuxa – O Documentário, a apresentadora Xuxa Meneghel ficou de queixo caído ao ouvir uma afirmação de Marlene Mattos sobre a época do trabalho com as Paquitasdurante os 19 anos de trabalho juntas. A diretora e produtora afirmou fez uma afirmação sobre a função das paquitas e isso deixou a apresentadora em choque.

O assunto começou quando Xuxa questionou as cobranças de Marlene para a aparência das Paquitas. “Tu tem noção do que você fez com a cabeça das meninas? A minha tudo bem porque eu já era uma mulher...”, declarou. E a diretora afirmou: “Elas vivem até hoje de ser Paquitas. Eu deixava elas de castigo porque eu queria que elas tirassem nota. Eu não aceitava notas abaixo de 7, sabe?”.

Xuxa completou: “Mas, ao mesmo tempo, você dizia que se elas ficassem gordas, você falava horrores na cara delas. Eu soube que você que exigia que elas pintassem o cabelo”. E Marlene se defendeu: “Elas eram uma continuação de você. Xuxa, você fica escutando o que as pessoas dizem. Eu nunca mandei ela pintar o cabelo. Ela pintou porque quis”.

Então, ela disse a frase que chocou a apresentadora: “As paquitas... Se elas não fossem paquitas, ninguém sabia que elas existiam” . Ao ouvir isso, Xuxa ficou de queixo caído e suspirou .

Na sequência, Marlene falou sobre o seu jeito na época. "Eu fui cruel com algumas pessoas? Fui. Eu me arrependo com algumas pessoas? Nem um pouquinho", declarou. E Xuxa perguntou: "E comigo?". "Ah, eu podia fazer diferente. Eu podia fazer algumas coisas diferentes, podia mesmo, mas já foi", declarou a diretora.

Ex-Paquitas relembram o trabalho com Marlene Mattos

Ainda no documentário, as ex-Paquitas Andréa Veiga e Tatiana Maranhão falaram sobre a época do trabalho como assistentes de Xuxa e sendo dirigidas por Marlene. “É uma coisa pesada porque não podia engordar. A gente tinha que estar sempre no shape. E quando a gente ia para os hoteis, a gente viajava todo final de semana e um hotel mais maravilhoso que o outro, a gente ficava trancada no quarto do hotel com um segurança em cada porta. A única coisa que a gente podia fazer enquanto não estava no show era comer”, disse Andréa.

Então, Tatiana disse: “Existia um lado bom também, existia um lado humano. Eu acho que ela [Marlene] era uma pessoa muito exigente, eu entendo. A gente foi muito livre, a gente desbravou um espaço de mulher mesmo. Era um programa comandado por mulheres, a direta, a apresentadora, as coadjuvantes, era todo mundo mulher. E eu acho que isso é muito forte em uma época muito marcante. Eu acho que algumas coisas eram necessárias e outras não”.