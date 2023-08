Marlene Mattos revela sua versão para o fim da parceria com Xuxa: 'Estava esgotada'

No documentário do Globoplay, Marlene Mattos entrega como se sentia antes de terminar a parceria com Xuxa há 19 anos

A diretora e produtora Marlene Mattos conversou com Xuxa Meneghel sobre o que viveram durante os 19 anos de parceria em um reencontro para o projeto Xuxa – O Documentário, do Globoplay. A conversa delas foi exibida durante o quarto episódio da série, que foi liberado nesta quinta-feira, 3, e trouxe revelações sobre o motivo do fim da parceria delas há cerca de 19 anos. Depois de Xuxa revelar o que foi a gota d'água na parceria delas, Marlene também deu a sua versão do que aconteceu.

Na conversa, Xuxa contou que não gostou de ouvir quando Marlene disse que não gostava de criança. Então, Marlene disse que não se lembra disso e que estava se sentindo exausta naquela época. “Eu sempre pensei que nós demos vida a uma parceria, quase 40 anos. Mas eu acho que nós corremos tanto. Porque eu sempre quis aproveitar o vento da oportunidade, nunca quis deixar nada passar. Acho que a gente correu tanto que a gente desgastou uma relação. O que aconteceu com a gente, você pegou isso para a gente parar de trabalhar, eu estava desgastada de tudo”, disse ela.

Então, Xuxa questionou: “E aí você disse o pior: eu vou na esquina e pego uma e faço outra no outro dia”. Ao ouvir isso, Marlene questionou: “Eu disse isso?”. E ela completou: “Eu disse uma coisa em um momento, são palavras só, que graças a deus, o vento levou... não levou porque você ainda se lembra. Mas durante esse tempo todo eu nunca quis pegar ninguém para fazer ninguém. Eu acho que as pessoas são únicas. Você é única. Qualquer pessoa é única. Tudo isso foi fruto de cansaço. Se eu disse...”.

A rainha dos baixinhos a interrompeu neste momento. “Você acha que eu estou mentindo?”, perguntou. “Sei lá (risos)”, disse a diretora. E a apresentadora perguntou: “Você me conhece. Eu sou de meia verdade?”. “Não”, respondeu.

No final deste tema, Marlene contou como se sentia naquela época e a pressão que sentia. “Eu realmente devia estar em um momento muito ruim. Eu estava esgotada, não estava cansada, estava esgotada de tanto trabalho, de tanta coisa. Todo dia eu acordava com alguém dizendo: 'A Xuxa acabou'. E eu sempre disse: 'Não são vocês que vão dizer que ela acabou. Ela acaba quando ela quiser'. Porque você, quando foi para a Globo, as pessoas diziam: 'Só vai durar um ano'. Fizeram apostas e tudo. E eu sempre disse para você: 'Fica bonita, dorme, fica bonita para parecer bonita. Deixa que o resto eu vou fazer'. Eu tinha que virar a mesa, virar a chave. E isso me levou a um cansaço profundo e a dizer coisas que... Se você perguntasse: 'Você se arrepende?'. Se eu disse tudo isso, Xuxa, eu me arrependo. Mas não dá para voltar. A água não volta para o rio”, declarou.

Indireta de Marlene Mattos nas redes sociais

A diretora e produtora Marlene Mattosagitou as redes sociais ao escrever uma indireta em seu perfil após uma entrevista de Xuxa Meneghel no programa Domingão com Huck, da Globo. Na atração, a rainha dos baixinhos falou sobre a imagem de sua ex-diretora nos primeiros episódios do seu documentário e alfinetou: “A Marlene estava bem fadinha, não estava a bruxa que era”. Com a repercussão desse recado, a diretora deixou um recado no Instagram.

Em seu feed, Marlene escreveu: “É domingo! E do alto da minha vassoura, aprecio estrelas...”. Logo depois, ela legendou com: “Domingo de paz”.

Nos comentários, Marlene recebeu o apoio de amigos e a socialite Zilu Camargo também defendeu a diretora. “Muito contraditório! Se você fosse tudo de ruim como ela fala, porque ela te escolheu para ser madrinha da Sasha?”, questionou Zilu.