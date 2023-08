Xuxa joga na cara de Marlene Mattos motivo de rompimento: "Você disse que tinha nojo"

Xuxa joga na cara de Marlene Mattos motivo de rompimento; quarto episódio de documentário foi ao ar nesta quinta, 3

A apresentadora Xuxa Meneghel colocou Marlene Mattos contra a parede no quarto episódio de Xuxa, o documentário. Ao ficar frente a frente com sua ex-diretora, a loira expôs porque decidiu romper a parceria que durou quase duas décadas.

Na conversa, a apresentadora passou a limpo a última conversa entre as duas. "Eu queria muito saber se era verdade. Tinha acontecido o acidente [do Xuxa Park, o incêndio] e eu te perguntei quando a gente ia voltar a trabalhar com criança e você falou que você não ia trabalhar nunca mais porque você odiava criança ", disse Xuxa.

Marlene inicialmente negou. "Eu nunca disse isso. Odiava criança?", questionou ela. "Naquele momento você disse", insistiu Xuxa. "Se eu disse, eu queria encher o saco. Eu nunca odiei criança", rebateu a diretora.

"Você falou mais coisas, das crianças especiais. Que você tinha nojo", disparou Xuxa. "Que isso? Eu estava num dia doida? Nunca", rebateu Marlene Mattos. Xuxa então lembrou que aquele foi o momento em que decidiu romper imediatamente qualquer contato com a diretora.

"Foi por isso que a gente se separou, eu disse que se você estava falando a verdade eu não queria mais trabalhar. Me fez pensar em não querer nunca mais olhar pra sua cara. Você dizer 'eu odeio criança, eu odeio criança'. Eu pensei que você estava fazendo pra me deixar nervosa, me irritar", disse ela.

Marlene Mattos se defendeu. "Eu nunca tive ódio de criança. Eu tenho feito muitos trabalhos. Eu tô num projeto que chama Esperança Agora, que é pra capacitar meninas", insistiu. "Você tem noção do você tá me falando agora? Depois de 19 anos", questionou. "Você não sabia que eu dizia as coisas? Quantas vezes eu não te enganei?", disse ela.

Xuxa, o documentário, tem direção de Pedro Bial. Os episódios são liberados semanalmente no Globoplay.

Xuxa queria ouvir pedido de desculpas de Marlene Mattos

A apresentadora Xuxa Meneghel fez uma declaração forte sobre o que esperava do reencontro comMarlene Mattos na gravação de Xuxa – O Documentário, do Globoplay. Em entrevista no Domingão com Huck, da Globo, ela contou que queria ouvir um pedido de desculpas, já que acusa a a sua ex-diretora de ter tido uma relação abusiva com ela durante os 19 anos de trabalho juntas. Porém, o pedido não aconteceu.