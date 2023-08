Xuxa questiona Marlene sobre frase polêmica: 'Ídolos teriam que morrer cedo'

Marlene Mattos dá risada ao ser questionada por Xuxa Meneghel em documentário sobre declaração inesperada

A conversa de Xuxa Meneghel e Marlene Mattos para Xuxa – O Documentário, do Globoplay, foi exibida no quarto episódio da série e trouxe a conversa reveladora entre elas. Depois de darem suas versões para o motivo do fim da parceria de 19 anos, elas falaram sobre uma frase polêmica que a diretora e produtora disse para a apresentadora no passado.

Em um trecho da conversa, Xuxa questionou Marlene sobre algo que a chocou no passado. “Você falou para mim que você tinha raiva que eu era muito saudável e que eu nunca ia morrer cedo como Marilyn Monroe... Que os ídolos teriam que morrer cedo, você me falou isso”, disse ela. Então, entre risadas, a diretor confirmou: “Eu continuo falando isso. Eu continuo dizendo que os ídolos, os ícones, tem que morrer cedo”.

Na sequência, a rainha dos baixinhos relembrou o que ouviu de Marlene após a morte do piloto Ayrton Senna, que tinha sido namorado de Xuxa. “Você lembra quando o Beco morreu, o que você falou para mim? 'Ah, ele virou um ídolo e você não'”, relembrou. E Marlene confirmou: “Eu sou assim até hoje, sou pior ainda”.

Foto mostra abraço de Xuxa e Marlene após gravação

Uma nova imagem dos bastidores da gravação de Xuxa – O Documentário, do Globoplay, chamou a atenção nas redes sociais nesta quinta-feira, 3. Isso porque a imagem mostrou Xuxa Meneghel e Marlene Mattosabraçadas após a gravação da conversa tensa entre elas.

A foto foi compartilhada pelas diretoras Camila Appel e Cassia Dian, que fizeram o projeto junto com Pedro Bial. Na legenda, Camila contou que a imagem não representa o sentimento que elas estavam naquele momento.

“O abraço geral não traduz o sentimento do momento. Mas aconteceu. Uma coisa meio sem jeito, para um momento tenso. Hoje, vocês assistem ao quarto episódio da série”, disse ela. Então, Cassia Dian falou sobre o tema do episódio desta semana. “O episódio de hoje é sobre encontros e despedidas, e fala também de outra personagem fundamental na trajetória da apresentadora: sua mãe, Alda”, escreveu.