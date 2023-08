Xuxa e Marlene Mattos surgem abraçadas após conversa tensa em documentário

Diretora de 'Xuxa – O Documentário' exibiu foto de Xuxa e Marlene abraçadas após gravação tensa: 'Não traduz o sentimento'

Uma nova imagem dos bastidores da gravação de Xuxa – O Documentário, do Globoplay, chamou a atenção nas redes sociais nesta quinta-feira, 3. Isso porque a imagem mostrou Xuxa Meneghel e Marlene Mattos abraçadas após a gravação da conversa tensa entre elas.

A foto foi compartilhada pelas diretoras Camila Appel e Cassia Dian, que fizeram o projeto junto com Pedro Bial. Na legenda, Camila contou que a imagem não representa o sentimento que elas estavam naquele momento.

“O abraço geral não traduz o sentimento do momento. Mas aconteceu. Uma coisa meio sem jeito, para um momento tenso. Hoje, vocês assistem ao quarto episódio da série”, disse ela. Então, Cassia Dian falou sobre o tema do episódio desta semana. “O episódio de hoje é sobre encontros e despedidas, e fala também de outra personagem fundamental na trajetória da apresentadora: sua mãe, Alda”, escreveu.

Xuxa queria ouvir pedido de desculpas de Marlene Mattos

A apresentadora Xuxa Meneghel fez uma declaração forte sobre o que esperava do reencontro comMarlene Mattos na gravação de Xuxa – O Documentário, do Globoplay. Em entrevista no Domingão com Huck, da Globo, ela contou que queria ouvir um pedido de desculpas, já que acusa a a sua ex-diretora de ter tido uma relação abusiva com ela durante os 19 anos de trabalho juntas. Porém, o pedido não aconteceu.

Com a expressão séria, Xuxa contou que mudou ao longo dos anos e esperava que Marlene pedisse desculpas por tudo o que aconteceu entre elas.

“Eu gostaria que quando ela sentasse ali, ela falasse assim: 'Cara, me desculpa'. Ela, inclusive, falou para o Pedro: 'Eu não vou lá para pedir desculpa'. Mas eu queria que, de alguma maneira, ela falasse, talvez com o olhar, talvez de alguma maneira, ou dizer 'eu mudei'. Eu, com a minha cabeça de 20 anos, com 30 anos eu era outra pessoa, com 40 eu era outra, com 50 eu era outra e com 60 eu sou outra. Pelo amor de Deus, a gente tem que pedir desculpas quando a gente erra”, declarou.

Em um trecho inédito do documentário exibido no Domingão com Huck, Xuxa é questionada se existe amor por Marlene, e ela diz: “Eu já tive todos os sentimentos bons e ruins pela Marlene. Muitas vezes eu falei o que ela queria que eu falasse. Hoje eu sei andar pelas minhas pernas, falar pela minha cabeça. Eu não posso falar tudo da Marlene, ou vão querer prender a Marlene”. Então, Marlene declarou: “Não ligo. O que eu fiz, eu fiz porque precisei fazer”.