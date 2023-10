De volta às novelas, Claudia Raia posa com elenco de 'Terra e Paixão': "Amando"

A atriz Claudia Raia encantou os fãs ao postar fotos dos bastidores das gravações da novela 'Terra e Paixão'

Claudia Raiausou as redes sociais nesta quarta-feira, 18, para dividir algumas fotos dos bastidores de Terra e Paixão, da TV Globo. De volta às novelas, a atriz fará uma participação na trama de Walcyr Carrasco, interpretando a personagem Emengarda, mãe de Luigi (Rainer Cadete).

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista surge sorridente ao lado de Tony Ramos, Tata Werneck, Rainer Cadete, Inez Viana e outros colegas de trabalho. Ao dividir os registros, a artista confessou que estava com saudade de passar o dia no set de gravação.

Além disso, Claudia aproveitou para revelar que essa é a primeira vez que ela trabalha ao lado de Gloria Pires. "Amando demais a receptividade desse elenco, estava com saudades de passar o dia no set. Reencontros e novos encontros muito felizes. Vocês sabiam que é a primeira vez que eu e Gloria Pires contracenamos juntas? Olha o que Walcyr Carrasco e #TerraEPaixão estão nos proporcionando?!", escreveu a atriz na legenda.

Os internautas elogiaram a postagem. "Que turma poderosa", disse uma seguidora. "Ansiosa para conhecer a mãe do Luigi!! Vai ser show!", falou uma fã. "Maravilhosa! Estamos amando", afirmou Tata Werneck. "Amando passar esse tempo com você, mamma dos sonhos", comentou Rainer Cadete.

Em entrevista ao Gshow, Claudia deu detalhes sobre sua personagem. "Ela vive de golpes desde que terminou seu último casamento e, sem dinheiro na conta, vai atrás do filho em Nova Primavera", contou.

Confira as fotos:

Claudia Raia não participa do oitavo mesversário do filho

A atriz Claudia Raia não participou do oitavo mesversário do filho caçula, Luca. No último dia 12, a famosa compartilhou fotos de como foi a comemoração sem ela e encantou com o garoto fantasiado conforme o tema 'assustador' que escolheram para a festinha.

Nos registros publicados pela artista, que estava longe por conta do trabalho, o menino surgiu no colo de Jarbas Homem de Mello e com outras pessoas queridas. Vestido de vampiro, Luca celebrou seu oitavo mês no clima do Halloween. "Mamãe está trabalhando, mas mesmo com a distância meu coração está colado com os meus amores! Feliz 08 meses Luquinha, estou morrendo de saudades", disse a famosa. Veja as fotos da comemoração!