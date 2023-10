Claudia Raia não participa do oitavo mesversário do filho: ''Morrendo de saudades''

Com tema 'assustador', Luca comemora seu oitavo mês e Claudia Raia não participa da festa; veja as fotos do momento

A atriz Claudia Raia não participou do oitavo mesversário do filho caçula, Luca. Nesta quinta-feira, 12, a famosa compartilhou fotos de como foi a comemoração sem ela e encantou com o garoto fantasiado conforme o tema 'assustador' que escolheram para a festinha.

Nos registros publicados pela artista, que estava longe por conta do trabalho, o menino surgiu no colo de Jarbas Homem de Mello e com outras pessoas queridas. Vestido de vampiro, Luca celebrou seu oitavo mês no clima do Halloween.

O bolo, docinhos e decoração foram todos confeccionados no tema e mais uma vez ele comemorou em grande estilo. "Mamãe está trabalhando, mas mesmo com a distância meu coração está colado com os meus amores! Feliz 08 meses Luquinha, estou morrendo de saudades", disse a famosa.

Ainda nos últimos dias, em Nova York, nos EUA, para visitar a filha do meio, Sophia Raia, do casamento vivido com Edson Celulari, Claudia Raia desabafou sobre a falta que estava sentindo de Luca ao viajar para fora sem ele.

Veja as fotos do mesversário de Luca:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia e a filha são barradas em balada de Nova York

Nos últimos dias, Claudia Raia contou uma situação inusitada que passou com a herdeira em Nova York, cidade onde a jovem mora e estuda."Estou aqui em Nova Yorque cuidando da minha pequena grande mulher e ela disse para mim 'quando você vier, vou te levar em uma balada'... Peguei um macacão anos 80, estou botando fé na balada!", disse ela, ao mostrar detalhes da produção.

Mas o plano das duas não deu muito certo. É que Claudia revelou que o grupo acabou barrado na porta do local, contudo, ela não explicou o motivo. "No dia que resolvemos ir pra balada, fomos barradas na porta [risos], não está fácil para ninguém", brincou ela na legenda da publicação, deixando os fãs curiosos. "Barradas por qual motivo?", quis saber uma seguidora. "Mas por que foram barradas?", perguntou outra.