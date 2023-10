Claudia Raia e a filha são barradas em balada de Nova York

A atriz Claudia Raia mostrou a produção para curtir a noite com a filha, Sophia Raia, mas os planos não deram certo

Claudia Raia divertiu os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 6, ao contar que seus planos de se divertir em uma balada com a filha, Sophia Raia, não deu muito certo. Ela está passando alguns dias em Nova York, nos Estados Unidos, para visitar a herdeira, que está fazendo faculdade.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece se produzindo ao lado da menina para curtir a noite com algumas amigas. Na gravação, Claudia aparece usando um macacão brilhante, salto alto e brincos grandes. Ela também deixou um pouco dos fios presos. Já Sophia está usando uma saia preta, uma blusa florida e prendeu o cabelo com rabo de cavalo.

A artista, que também é mãe de Enzo e Luca, de sete meses, deu detalhes sobre a programação. "Estou aqui em Nova Iorque cuidando da minha pequena grande mulher e ela disse para mim 'quando você vier, vou te levar em uma balada'... Peguei um macacão anos 80, estou botando fé na balada!", disse ela, ao mostrar detalhes da produção.

Mas o plano das duas não deu muito certo. É que Claudia revelou que o grupo acabou barrado na porta do local, contudo, ela não explicou o motivo. "No dia que resolvemos ir pra balada, fomos barradas na porta [risos], não está fácil para ninguém", brincou ela na legenda da publicação, deixando os fãs curiosos. "Barradas por qual motivo?", quis saber uma seguidora. "Mas por que foram barradas?", perguntou outra.

Recentemente, Sophia filmou o perrengue que passou com a mãe enquanto as duas caminhavam na chuva. "Primeiro dia em Nova York e a minha mãe fazendo o que ela mais gosta", brincou a jovem. "Gente, eu odeio chuva!! Tenho ódio de chuva", responde Raia. "Ela está amando! Primeiro dia super bem recebida. Um dilúvio na cidade. Tá adorando. Baita programação", completou a menina. "Acabei de pisar em uma p*** poça", confessou a atriz.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Viajando sem o filho pela primeira vez, Claudia Raia desabafa

A atriz Claudia Raia está visitando Sophia Raia, em Nova York, nos EUA. Sem o filho caçula, Luca, a famosa desabafou sobre a saudade que está sentindo do pequeno, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

Pela primeira vez fora do Brasil sem o herdeiro mais novo, a famosa compartilhou alguns cliques dele e lamentou a falta que está sentindo do garoto. "Com saudade dos meus meninos", falou ao exibir os registros fofíssimos. Veja a publicação!