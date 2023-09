Claudia Raia visita a filha em Nova York e mostra perrengue: "Totalmente desaplaudida"

Sophia Raia, filha da atriz Claudia Raia, se divertiu ao filmar a mãe em seu primeiro dia em Nova York

Claudia Raia viajou para Nova York, nos Estados Unidos, para visitar a filha, Sophia Raia, de 20 anos, que atualmente mora na cidade para cursar o ensino superior. Mas o primeiro dia com a herdeira não foi como ela imaginava.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz publicou um vídeo feito pela jovem, que se diverte ao mostrar o perrengue que passou com a mãe enquanto elas caminham debaixo da chuva. Na gravação, Raia reclamou do tempo.

"Primeiro dia em Nova York e a minha mãe fazendo o que ela mais gosta", brincou Sophia. "Gente, eu odeio chuva!! Tenho ódio de chuva", responde a artista. "Ela está amando! Primeiro dia super bem recebida. Um dilúvio na cidade. Tá adorando. Baita programação", completou a menina. "Acabei de pisar em uma p*** poça", confessou Claudia.

Na legenda da publicação, a artista também brincou com o perrengue. "Comecei minha viagem em NY sendo totalmente desaplaudida por essa chuva kkkkkkkkk", escreveu ela.

Sophia, vale lembrar, é filha de Claudia com o ator Edson Celulari. Os dois também são pais de Enzo Celuari, de 26 anos. A atriz também é mãe de Luca, de sete meses, fruto de seu casamento com o ator Jarbas Homem de Mello.

Confira o vídeo:

Claudia Raia entra para o elenco de Terra e Paixão

A atriz Claudia Raia já está pronta para voltar às novelas após o nascimento do seu terceiro filho, Luca, que está com 7 meses de vida. Ela foi escalada para o elenco da novela Terra e Paixão, da Globo, e vai interpretar a mãe de Luigi (Rainer Cadete).

Nos bastidores, ela celebrou o seu retorno às novelas depois de quatro anos afastada - a última novela dela foi Verão 90, de 2019. "Não esperava voltar tão cedo. Entrar fazendo a mãe do Luigi e estar com a Tata Werneck, o Rainer, esse elenco maravilhoso, vai ser muito divertido", disse ela ao site Gshow. Saiba mais detalhes da personagem!