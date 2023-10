Viajando sem o filho pela primeira vez, Claudia Raia desabafa: ''Saudade''

Visitando a filha em Nova York, Claudia Raia desabafa ao ficar sem o filho caçula, Luca, de sete meses

A atriz Claudia Raia está visitando a filha do meio, Sophia Raia, em Nova York, nos EUA. Sem o filho caçula, Luca, de 7 meses, a famosa desabafou nesta terça-feira, 03, sobre a saudade que está sentindo do pequeno, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

Pela primeira vez fora do Brasil sem o herdeiro mais novo, a famosa compartilhou alguns cliques dele e lamentou a falta que está sentindo do garoto. "Com saudade dos meus meninos", falou ao exibir os registros fofíssimos.

Ao verem as fotos de Luca no berço, curtindo passeio com o papai e em outros momentos felizes, os internautas também se derreteram pelo bebê. "Que amor", admiraram os internautas. "Lindo", elogiara. "Boneco", falaram outros.

Em Nova York visitando a filha, Sophia Raia, do casamento vivido com Edson Celulari, Claudia Raia chamou a atenção ao mostrar como é a cozinha da herdeira do meio no apartamento fora do Brasil. Além dela, ela teve o primogênito Enzo Celulari no relacionamento anterior.

Claudia Raia exibe fotos de viagem na Espanha com os filhos

Recentemente, Claudia Raia surgiu radiante com seus amados na Espanha. A famosa apostou em um biquíni marrom para se jogar nas águas. Já Luca roubou a cena com seus looks de banho, usando até óculos escuros.

"Primeira viagem internacional do Bililico com os irmãos, num guento", disse a atriz sobre os momentos inesquecíveis com os filhos e o caçulinha em sua primeira viagem para fora do Brasil. "Muito amor", escreveu Enzo Celulari nos comentários. "Meu Deeeeus que saudade! Não aguento esse óculos", falou o esposo Jarbas Homem de Mello