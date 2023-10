Quem é a filha de Claudia Raia? Jovem seguiu os passos da mãe ao se mudar para Nova York

Sophia Raia, filha de Claudia Raia, chamou a atenção da web com sua cozinha em apartamento de Nova York

Sophia Raia (20), filha de Claudia Raia (56), chamou a atenção da web ao ter sua cozinha em apartamento de Nova York exposta pela mãe com um registro nas redes sociais. A jovem seguiu os passos da atriz ao se mudar para a cidade dos Estados Unidos em 2021, onde estuda em uma faculdade. Saiba quem é a filha de Claudia Raia.

Nascida em 15 de janeiro de 2003, Sophia Raia é irmã de Enzo Celulari (26) e fruto do antigo relacionamento entre Claudia Raia e Edson Celulari (65). Assim como a mãe, que foi morar sozinha em Nova York para estudar balé aos treze anos, a jovem decidiu crescer sua carreira no exterior com os estudos. Desde 2021, ela estuda na Tisch School of the Arts, da Universidade de Nova York (NYU), em área que abrange Sociologia, Comunicação e Artes.

"Minha mãe foi atrás do sonho dela em outra época, em outras condições. Que bom que também vou poder ir atrás do meu, me descobrir", compartilhou a filha de Claudia Raia antes de partir para Nova York, em entrevista ao jornal Extra, em 2021.

Apesar da distância, Claudia Raia entregou estar orgulhosa do caminho da filha : "Se você me perguntar se eu estou triste, vou dizer que estou muito feliz. Por ela. Sophia é minha grande companheira, vou sentir uma falta enorme! Mas a minha felicidade é tão maior por ela ter condições de viver essa experiência. Só tenho torcida e aplausos para ela, e sei que vai arrasar".

