Confira as sete maiores revelações do trailer da série sobre Príncipe Harry e Meghan Markle

A primeira parte da série “Harry e Meghan” que acompanhará a vida do Príncipe e sua esposa estreia no dia 8 de dezembro na plaraforma de streaming Netflix

Nesta segunda-feira, 5, a plataforma de streaming Netflix divulgou um trailer da série “Harry & Meghan” que acompanhará a vida do Príncipe Harry (37) e sua esposa Meghan Markle (41). A série, que terá sua primeira parte lançada neste próximo dia 8, promete grandes surpresas e mostrar os bastidores da vida real.

Confira aqui sete revelações surpreendentes feitas pelo Príncipe e a atriz mostradas no trailer divulgado!

“Tudo mudou”

Reprodução: Netflix

O trailer da atração mostra o anúncio do noivado de Harry e Meghan em novembro de 2017. “Ela está virando uma rockstar real!”, comenta um repórter. Também ouve-se durante cenas de Harry e Meghan em Londres, fãs clamando: “Nós te amamos Meghan”.

O clipe ainda mostra a cena em que o casal se beijou na saída de seu casamento em maio de 2018. O beijo inclusive, foi uma quebra dos protocolos da monarquia britânica.

Logo após as cenas românticas do noivado e casamento, Meghan anuncia: “E aí...”. A estrela da série “Suits” estrela os dedos e o marido completa: “Tudo mudou”.

O casal estaria aqui comentando sobre a forma em que Meghan foi tratada pela mídia e as tensões do casal com a Família Real.

“Tem uma hierarquia na família”

Foto: Getty Images

O trailer ainda mostrou uma foto da Família Real britânica, no Palácio de Buckingham em 2019, na época o Príncipe e sua esposa ainda faziam parte da monarquia britânica e apareciam na imagem com Príncipe William (40), Kate Middleton (40) e a Rainha Elizabeth II (1926 - 2022).

“Tem uma hierarquia na família”, comenta Harry no clipe. O Príncipe ainda falou sobre as notícias sobre a Família Real: “Tem vazamentos, mas também existem histórias plantadas”.

“Guerra contra Meghan”

Reprodução: Netflix

“Existe uma guerra contra Meghan para atender às demandas de outras pessoas”, diz uma comentarista no trailer divulgado pela Netflix. Outro comentarista ainda pontua sobre esta perseguição à Meghan: “É sobre ódio, é sobre raça”

O vídeo ainda mostra Meghan chorando e Harry colocando suas mãos na cara frustrada. “É um jogo sujo”, complementou o Príncipe.

“Dor e sofrimento”

Reprodução: Netflix

Harry comparou a situação de sua esposa com a de sua mãe, Princesa Diana, que faleceu em um trágico acidente de carro fugindo de paparazzis.

Cenas de Diana sob os flashes das fotos são mostradas enquanto Harry pontua: “A dor e o sofrimento das mulheres que se casam à esta instituição”.

Manchetes de jornal com títulos sensacionalistas aparecem na tela. Primeiro de Diana, depois da atual Princesa de Gales Kate Middleton e depois de Meghan. "É um frenesi alimentado", adicionou Harry.

“Tenho medo de que a história se repita”, ainda comentou o Príncipe que perdeu sua mãe quando tinha apenas 13 anos.

“Eles nunca vão te proteger”

Reprodução: Netflix

Chorando, Meghan comenta ao lado do marido: “Eles nunca vão te proteger”. “Eles” supostamente seria a Família Real. Logo após são mostradas cenas do casal em um carro tentando fugir dos paparazzis.

Ao se afastarem da Família Real em 2020 e se mudarem para os Estados Unidos, Harry e Meghan perderam toda a segurança britânica. O Príncipe tentou na Justiça do Reino Unido conseguir seguranças para sua família, mas sem êxito.

Neste ano foi revelado que a casa de Harry e Meghan, em que moram com os filhos Archie e Lilibeth, sofreu duas tentativas de invasão no intervalo de 12 dias.

“Atrás das portas fechadas”

Antes deste trailer, um teaser foi lançado pela Netflix no dia 1 de dezembro. O clipe apresenta uma série de fotos e vídeos do casal em preto e branco.

Com um vídeo de Meghan chorando, seguido de uma foto do casal atrás do Príncipe William e Kate Middleton no Jubileu da Rainha Elizabeth II, Harry vocifera: “Ninguém sabe o que acontece atrás das portas fechadas”.

O Duque de Sussex, e pai de um menino e uma menina, comentou: “Eu tive que fazer de tudo para proteger minha família”. E ao final do teaser, Meghan ainda questiona: “Se os riscos são tantos, não é melhor ouvir nossa história por nós?”.

“Nós sabemos a verdade”

Reprodução: Netflix

A Netflix descreveu a série da seguinte forma: “Ao longo de seis episódios, a série explora os dias clandestinos do início de seu namoro e os desafios que os levaram a sentirem-se forçados a se afastar de seus papéis em tempo integral na instituição”. A “instituição” na qual a descrição se refere é a Família Real britânica.

O final do trailer divulgado neste dia 5, Príncipe Harry aparece em uma filmagem na vertical, provavelmente feita no celular e diz: “Ninguém sabe a verdade completa. Nós sabemos a verdade completa”.