Mansão de Príncipe Harry e Meghan Markle sofreu duas tentativas de invasão no intervalo de 12 dias

A mansão onde Príncipe Harry e a esposa Meghan Markle vivem com os dois filhos nos Estados Unidos já foi alvo de duas tentativas de invasão em 12 dias

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 18h14

No último domingo, 24, foi revelado por um site britânico que a residência do Príncipe Harry (37) e sua esposa Meghan Markle (40) sofreu duas tentativas no período de 12 dias ainda neste ano.

A mansão avaliada de 11 milhões de libras (cerca de 72 milhões de reais) quase foi invadida duas vezes em maio e os policiais da região foram chamados.

A primeira invasão ocorreu no dia 19 de maio, quando o Príncipe e sua esposa celebravam seu aniversário de casamento. De acordo com o jornal britânico The Sun, o casal e os filhos Archie (3) e Lilibeth (1)estavam na casa quando o alarme foi disparado.

Já no dia 31 de maio, a mansão foi invadida novamente quando o casal partia para as comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II (96) na Inglaterra.

Durante a época das invasões, o Príncipe pedia judicialmente por proteção do Reino Unido, já que, após se afastar da Família Real Harry e sua família perderam o direito à seguranças britânicos.

Além destas ocorrências, houve outros quatro chamados para a polícia por conta de invasões na residência de Harry e Meghan nos últimos 14 meses.

“A Princesa de Montecito”

Meghan Markle teria recebido um apelido nada agradável de seus vizinhos no bairro onde mora com a família na Califórnia.

A Duquesa de Sussex recebeu o apelido de “Princesa de Montecito”, fazendo referência a cidade onde está vivendo com Harry e os filhos.

De acordo com os moradores, das raras vezes que a atriz sai de casa, ela tenta fazer poucas interações e pede mesas reservadas em restaurantes da região.