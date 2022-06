Príncipe William e Kate Middleton se sentam longe de Príncipe Harry e Meghan Markle em missa do Jubileu de Platina

Na missa em homenagem à Rainha Elizabeth II, os casais da Família Real sequer trocaram olhares

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 16h46

Nesta sexta-feira, 3, aconteceu na Catedral São Paulo em Londres uma missa em homenagem ao Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II.

A monarca não estava presente na cerimônia pois sentiu desconfortos neste último dia 2, em que compareceu nos eventos em comemoração ao Jubileu.

Quem estava no serviço eram o Príncipe William e sua esposa Kate Middleton, e o Príncipe Harry junto a Meghan Markle.

Porém, os casais da Família Real estavam distantes. Em uma foto postada no Instagram do Duque e Duquesa de Cambridge, Harry e Meghan se sentaram na segunda fileira da direita. Enquanto o Duque e sua esposa estavam sentados na primeira fileira do lado esquerdo.

De acordo com a revista americana People, os casais sequer trocaram olhares no evento. William e Kate teriam olhado para frente quando passaram pelo Duque e Duquesa de Sussex, enquanto Harry também olhava para o altar da catedral.

No aniversário de 1 ano da filha de Harry e Meghan, Lilibeth, que acontece neste sábado, 4, o Príncipe William e Kate Middleton não irão comparecer para conhecer a sobrinha.

Confira aqui as fotos de William e Kate na missa do Jubileu de Platina!