Saiba 7 coisas que os membros da Família Real não podem fazer

A Família Real britânica tem que seguir uma série de protocolos, as mulheres não são permitidas a usarem esmalte colorido e os membros da Família não podem votar

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 19h21

Os recentes preparativos para o funeral da Rainha Elizabeth II evidenciaram uma série de protocolos que os membros da Família Real britânicas devem seguir.

A maioria destas regras envolvem as roupas que a realeza deve ou não usar e até alguns hábitos em viagens.

Confira sete coisas que a Família Real é proibida de fazer:

Sem esmaltes coloridos

As mulheres da Família Real não são permitidas a usaram esmaltes coloridos. Por este motivo, a Rainha Elizabeth II nunca foi vista com outro tom de esmalte além do rosa claro que usou por mais de 30 anos.

Além das unhas, a maquiagem no rosto e os penteados não devem ser muito extravagantes e devem levar em conta a aparência natural do rosto da realeza.

Casais não podem trocar carinho em público



Apesar de não ser regra, não é comum que casais da Família Real sejam vistos trocando afetos em público. Até mesmo andar de mãos dadas não é tradição aos casais da realeza britânica!

Analisando a conta oficial do Instagram de Príncipe William e Kate Middleton, não é possível encontrar fotos em que o casal esteja de mãos dadas.

Os beijos em público também não deveriam acontecer, no caso do casamento de Príncipe Harry e Meghan Markle, e de William e Kate, os beijos em frente aos súditos após o casamento foram considerados quebras de protocolo.

A razão para que a troca de afeto não seja permitida é para não ofender culturas diferentes durante viagens reais.

Foto: Getty Images

Não votam!

A Família Real deve permanecer neutra em relação à política. Por conta disso, a realeza britânica não vota durante o período de eleições. Falar abertamente seus posicionamentos políticos também não é permitido.

Em 2016, o tabloide britânico The Sun afirmou que a Rainha Elizabeth II apoiava o Brexit, conhecido como a saída do Reino Unido da União Europeia.

O Palácio de Buckingham rapidamente rebateu a informação e o jornal teve que se retratar após o caso ser levado a um órgão oficial que regula a imprensa britânica.

Tiaras são apenas para casadas

Na tradição da realeza, tiaras representam para as mulheres uma passagem da vida de solteira para a de casada. Por isso, as solteiras da Família Real não podem usar tiaras.

Meghan Markle, por exemplo, só foi vista usando uma tiara no dia de seu casamento com o Príncipe Harry.

Sem viagens em família!

Os membros da realeza que estão próximos da sucessão não podem viajar juntos sem uma permissão do rei ou da rainha. Isso porque, caso alguma tragédia aconteça, como um acidente de avião, não gere algum problema maior na linha de sucessão real.

O Príncipe William tem permissão atualmente para viajar ao lado de seus filhos George, Charlotte e Louis. Porém, quando o mais velho completar 12 anos, esse tipo de viagem em família não poderá mais acontecer.

Roupa preta não pode faltar

Os membros da Família Real sempre devem levar roupas pretas em suas bagagens quando vão a viagens reais.

O protocolo foi instaurado a partir de 1952, quando Elizabeth II saiu em viagem à África e recebeu a notícia da morte de seu pai, o Rei George VI. Na ocasião, ela não tinha levado roupa preta para simbolizar luto.

Sem calças compridas para as crianças!

Protocolos relacionados a roupas também devem ser cumpridos pelas crianças da realeza. Os meninos só podem usar shorts até os oito anos de idade. A razão disso é uma questão de classe e valorização dos joelhos da realeza.

As meninas devem sempre usar vestidos. Peças como saias, calças ou shorts não podem ser usadas pelas meninas da Família Real.

Uma quebra deste protocolo ocorreu recentemente, quando o Príncipe George, de cinco anos, apareceu vestindo calças compridas no casamento de Harry e Meghan.