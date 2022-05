Após o red carpet do MET Gala 2022, Kim Kardashian usou outro vestido de Marilyn Monroe

Kim Kardashian usou o vestido que Marilyn Monroe recebeu o Globo de Ouro em 1962 e ainda levantou a estatueta recebida pela atriz

CARAS Digital Publicado em 06/05/2022, às 16h08

Após brilhar no MET Gala 2022 desfilando no red carpet em um vestido de Marilyn Monroe (1926-1962), nesta sexta-feira, 6, Kim Kardashian (41) usou novamente uma roupa original da atriz que marcou a história do cinema.

Em seu Instagram, a Kardashian compartilhou cliques em que usava um vestido verde de lantejoulas desenhado pelo designer Norman Norell (1900-1972), em que Marilyn Monroe compareceu e foi premiada no Globo de Ouro de 1962.

A nova namorada do comediante Pete Davidson (28), também conseguiu o Globo de Ouro de Monroe por meio do amigo e designer Jeff Leatham (50). O vestido verde que Kim usou após desfilar no MET foi adquirido pela estrela do reality-show The Kardashians por meio de um leilão.

O vestido usado pela dona da marca SKIMS por poucos minutos no tapete vermelho do MET Gala foi vestido pela estrela de cinema quando ela cantou "Parabéns para você" para o então presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy.

Sobre usar as peças de roupas da estrela do cinema, Kim escreveu em seu post: "Eu vi tudo isso como um sinal de que todas as estrelas se alinharam. Será para sempre um dos maiores privilégios da minha vida poder canalizar minha Marilyn interior dessa maneira em uma noite tão especial".

A controvérsia

Para caber nos vestidos de Monroe, a ex-esposa de Kanye West(44) teve que perder sete quilos, e a influenciadora revelou que fez isso cortando carboidratos e açucares da sua dieta.

Porém, a socialite recebeu diversas críticas sobre sua decisão de perder peso para caber nas peças de roupa. A atriz da série Riverdale, Lili Reinheart (25) se pronunciou em seu Instagram e criticou a atitude de Kim.

"Andar no tapete vermelho e dar uma entrevista dizendo o quão faminta você está ... porque você não comeu carboidratos durante um mês.. tudo para caber em um vestido? Isso é tão errado", comentou a jovem atriz.

Em seus stories, Kim Kardashian postou uma mensagem enigmática que pode ter sido uma resposta às críticas que recebeu. "Seja ensinável. Seja aberta. Você não está sempre certa", publicou a mãe de quatro filhos.

