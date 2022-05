Kim Kardashian usou vestido original de Marilyn Monroe apenas no red carpet do MET Gala 2022

BASTIDORES DO LOOK!

Kim Kardashian revelou que precisou perder sete quilos para caber no vestido de Marilyn Monroe

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 18h18

Kim Kardashian (41) marcou a noite do MET Gala 2022 nesta última segunda-feira, 2, em Nova York ao chegar ao lado do seu namorado Pete Davidson(28).

A modelo usava um vestido que pertenceu a Marilyn Monroe e foi vestido pela atriz quando ela cantou "Parabéns" para o então presidente americano John F. Kennedy.

Porém, Kim só foi colocar o vestido minutos antes de pisar no red carpet do MET. A influenciadora se trocou em uma pequena sala e saiu para posar com o vestido original.

Após sua passagem pelo tapete vermelho, a ex-esposa de Kanye West (44) colocou uma réplica do vestido para aproveitar a festa do MET Gala.

Para caber no vestido avaliado em 5 milhões de dólares, o equivalente a quase 10 milhões de reais, a estrela do reality-show The Kardashians teve que perder sete quilos.

A Kardashian fez uma dieta em que cortou açúcar e carboidratos, apenas se alimentando de vegetais e proteína.

Em seu Instagram, Kim agradeceu a oportunidade de vestir o traje da icônica estrela do cinema. "Eu serei eternamente grata por esse momento", escreveu a mãe de quatro filhos na legenda.