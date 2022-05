Kim Kardashian e Pete Davison roubam a cena em jantar na Casa Branca

Kim Kardashian e seu namorado Pete Davidson esbanjaram elegância em jantar na Casa Branca

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 16h03

Kim Kardashian(41) e seu novo namoradoPete Davidson(28), estão mais que oficiais! Neste último sábado, 30, o casal foi a um jantar na Casa Branca em Washington nos Estados Unidos.

A estrela do reality-show The Kardashians e o comediante fizeram sua estreia em um red carpet no jantar oficial na sede do governo americano.

Pete vestia um terno preto com gravata da mesma cor, com muito estilo, o novo namorado de Kim ainda usava óculos escuro e tênis. A ex-esposa de Kanye West(44) roubou a cena com um vestido feito sob-medida, brilhante e prateado.

Em seu Instagram, Kim postou alguns cliques do look do casal e os fãs rasgaram elogios! "Tão tão fofos! Amo esse relacionamento", comentou uma seguidora. Outra fã escreveu: "Totalmente apaixonada por este casal".

Até a irmã de Kim, Khloé Kardashian (37) comentou na postagem. "Que gatinha glamourosa", escreveu a mãe de True (4).

Confira aqui Kim Kardashian e Pete Davidson na Casa Branca!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

- Foto: Getty Images