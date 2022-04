Kim Kardashian admite ter editado fotos com a sobrinha em parque de diversões

Kim Kardashian pegou uma foto com a filha de Kylie Jenner e editou para que sua sobrinha True estivesse no clique

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 16h12

Kim Kardashian (41) foi ao seu Instagram nesta quarta-feira, 27, esclarecer alguns rumores em relação à edição de fotos.

A influenciadora admitiu ter editado as polêmicas fotos da sua sobrinha True (4), filha de KhloéKardashian (37).

Khloé já havia se pronunciado em suas redes sociais e admitido que a foto teria sido editada, mas não deu detalhes sobre o ocorrido.

Kim revelou que as fotos originais eram da sua filha Chicago (4) o com a pequena Stormi (4), filha de Kylie Jenner (24), só que Kylie não queria que as fotos fossem postadas. "Eu perguntei para a Kylie se eu poderia postar e ela disse que ela não estava querendo postar no momento e eu respeitei !", contou a influenciadora nos seus stories.

Porém, a ex-esposa de Kanye West(44) não queria abrir mão dos cliques. A modelo disse que tem o trabalho de planejar postar posts no Instagram das cores azul e rosa. "Eu não iria bagunçar meu feed do Insta. A Chi estava usando rosa e ia encaixar perfeitamente", revelou Kim.

Foi então que a estrela do reality The Kardashians teve a ideia de colocar a sobrinha True nas fotos ao invés de Stormi. "Vocês sabem como uma boa estética faz bem para a minha alma. E eu não iria deixar a Kylie estragar isso para mim e bagunçar em feed do Insta. Então obrigada True por levar essa pelo time", disse a mãe de Chicago.

"Eu não achei que seria algo tão grande se a mãe dela questionasse se eu levei ela para a Disney pela primeira vez", ainda revelou a tia de True.

Kim editou mais fotos?

Toda a conversa sobre Photoshop nos stories de Kim começou após ela ter sido acusada de editar o maxilar do namorado Pete Davidson(28) nas fotos dos dois juntos.

A filha de Kris Jenner (66) negou as acusações e não perdeu a oportunidade de elogiar o novo namorado. "Eu acho que o maxilar definido. Definido ao ponto de vocês acharem que eu editei a foto", escreveu a socialite.

Kim ainda explicou porque a foto não poderia ter sido editada. "Uma foto em que ele está rindo no meio de uma conversa !", revelou a influenciadora. A mãe de quatro filhos contou que apenas colocou um filtro na foto do casal.

A modelo também não perdeu a oportunidade de debochar sobre o ocorrido. "Como se edita uma foto ao vivo? Perguntando para uma amiga", escreveu Kim junto ao vídeo em que a foto é tirada em um restaurante.

Kim Kardashian explicou que organiza seu feed com fotos rosas e azuis

- Reprodução: Instagram

Kylie Jenner, mãe de Stormi, não permitiu que Kim postasse as fotos de

Stormi e Chicago na Disney - Reprodução: Instagram

Para não bagunçar seu feed, Kim trocou o rosto de Stormi pelo da sua

sobrinha True - Reprodução: Instagram

Kim Kardashian negou os rumores de que teria editado uma foto com seu

namorado Pete Davidson - Reprodução: Instagram