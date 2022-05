Novo namorado de Kim Kardashian tatua inicias da empresária e de seus filhos

Novo namorado de Kim Kardashian, o humorista Pete Davidson, tatua inicias da empresária e de seus quatro filhos no pescoço

Redação Publicado em 02/05/2022, às 11h23

Intenso! O comediante Pete Davidson (28) foi fotografado exibindo nova tatuagem com iniciais que poderiam ser da namorada, Kim Kardashian (41), e dos filhos dela, North West, Saint, Chicago e Psalm.

O ator foi visto na saída do Teatro Fonda, em Los Angeles, onde se apresentou no último final de semana, 1, e o detalhe chamou atenção dos fotógrafos e paparazzis que estavam presentes no local.

No pescoço do apresentador é possível ver K.N.S.C.P, que indicam as iniciais da amada e das crianças, que são frutos do casamento de Kim Kardashian e do rapper Ye, conhecido por Kanye West (44).

Pete Davidson, de fato, não falou abertamente sobre a tatuagem, mas os fãs nas redes sociais especularam que seria uma homenagem à família.

Vale lembrar que não é a primeira vez que o artista homenageia a amada com tatuagens. Ele também escreveu: "My girl is a laywer" [Minha garota é advogada] e um "Kim" em seu peito.