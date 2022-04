Kanye West pensa em desistir da carreira na música para se tornar estilista: ''Quer largar tudo''

Kim Kardashian expõe vontade de Kanye West de deixar a música em novo trecho de 'The Kardashians'

Redação Publicado em 13/04/2022, às 10h39

Kanye West (44) estaria pensando em deixar sua carreira de rapper para ser estilista da ex-mulher, a empresária Kim Kardashian (41).

Não é novidade que o rapper não aceitou bem o divórcio e, segundo a socialite, ele foi ainda mais longe e cogitou deixar a indústria musical para trabalhar ao lado da ex-mulher.

Kim Kardashian expõe vontade de Kanye West em novo trecho de 'The Kardashians':

“Kanye quer largar tudo e dedicar a sua vida a ser meu estilista”, diz Kim Kardashian durante um trecho do primeiro episódio de The Kardashians, novo reality show do clã Kardashian-Jenner,

“Anos atrás, Kanye mandou um stylist na minha casa e disse: ‘Você tem que limpar o seu armário. Isso é embaraçoso’”, acrescentou a irmã de Kylie Jenner (24).

Kim Kardashian revela como é a sua relação com Kanye West após o divórcio:

Ainda recentemente, Kim Kardashian revelou como é a sua relação com Ye após o divórcio. Os dois são pais de: North West (8), Saint (6), Chicago (4) e Psalm (2).

Ao Good Morning America, ela disse que eles se falam diariamente por conta das crianças. Ela também explicou como mantém um relacionamento saudável com o ex-marido diante de todas as polêmicas e compartilhou a opinião dos filhos sobre tudo isso, incluindo a separação.