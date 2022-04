De onde vem a fortuna bilionária do clã Kardashian-Jenner?

Descubra como o clã Kardashian-Jenner conquistou uma fortuna bilionária e revolucionou o mundo do reality show

Elas estão de volta e prometem fazer ainda mais história!

O Star+ exibe com exclusividade a série The Kardashians, com novos episódios toda quinta-feira. Com acesso total às suas vidas, Kris (66), Kourtney (43), Kim (41), Khloé (37), Kendall (26) e Kylie (24) voltam para a frente das câmeras para mostrar o dia a dia do clã, desde momentos familiares, como brincar e deixar as crianças na escola, à intensa pressão para administrar seus negócios multimilionários.

Por sinal, que a família Kardashian-Jenner vivem uma vida luxuosa, e isso todo mundo sabe. Mas você sabe de onde vem a fortuna do clã?

A herança de Robert Kardashian:

Robert Kardashian, ex-marido de Kris Jenner e pai de Rob, Khloe, Kim e Kourtney, foi um grande advogado americano. Em 1994, ele ganhou fama ao assumir o caso de O.J. Simpson, famoso jogador de futebol americano que foi acusado de assassinar sua mulher, Nicole Brown. Na época, o caso teve uma grande repercussão nacional, o que acabou colocando o nome da família Kardashian também na mídia.

Ao falecer no ano de 2003 devido a um câncer, Robert deixou US$ 100 milhões de herança para o quarteto.

Empreendedorismo:

Apesar de serem herdeiras de uma grande fortuna, as irmãs Kardashians sempre procuraram formas de aumentar sua fortuna, tornando-se empreendedoras natas. Um exemplo disso é quando Kim, junto de Kourtney e Khloé, criou a Dash, uma boutique de roupas. Elas começaram o negócio em 2006 com uma loja em Calabasas, na Califórnia, e depois expandiram seus negócios para Nova York, Miami e Los Angeles. Em 2018, Kim revelou que as atividades da marca estavam encerradas, mas as irmãs continuaram investindo em outros negócios e empresas.

Reality:

Em 2007, após uma polemica envolvendo Kim, a família estreou seu primeiro reality no canal E!, que se tornou um sucesso mundial: o "Keep up with the Kardashians". O programa foi fonte de dinheiro para toda a família durante muitos anos, além de ter sido a porta de entrada para diversos spin-offs estrelados pelo clã, como: Kourtney and Khloé Take Miami, Kourtney and Kim Take New York, Kourtney and Kim Take Miami, Kourtney and Khloé Take The Hamptons, entre outros. Agora, a família estreia o novo reality The Kardashians.

Atualmente:

Apesar de receberem milhões por seus reality’s, os programas não são a principal fonte de renda da família. Kim, por exemplo, tem a bem-sucedida linha de roupas modeladoras sKims, uma marca de perfumes chamada KKW Fragrance, além de licenciar outras diversas marcas de perfumes e linhas de roupas. Ademais, estimasse que quase metade dos rendimentos dela, por exemplo, vêm do seu aplicativo Kim Kardashian Hollywood, um jogo que tem como objetivo aumentar a fama e reputação online do jogador.

Assim como Kim, as outras irmãs Kardashian’s também lançaram e lucraram com seus próprios aplicativos, que exibiam - em sua maioria - vídeos exclusivos sobre suas vidas e também davam dicas de beleza, moda e até músicas. Todos os aplicativos foram descontinuados entre 2017 e 2019.

Além disso, confira abaixo outros negócios da família Kardashian-Jenner:

Khloé Kardashian: é dona da marca de jeans Good American, que promete tamanhos e modelagens em uma grande variação para que atenda todos os tipos de mulheres. Só no dia de seu lançamento, a marca arrecadou mais de US$ 1 milhão em vendas.

Kendall Jenner: é uma supermodelo em ascensão e queridinha de grifes e fotógrafos. Em 2017, ela foi considerada a modelo mais bem paga do mundo, superando a rainha Gisele Bündchen, quem ocupava essa posição há 15 anos. Ela também é dona da marca de bebida alcoólica Tequila 818 e tem parcerias de moda com a irmã Kylie Jenner.

Kylie Jenner: construiu um império no mercado de beleza. Com apenas 18 anos lançou uma linha de batons, que - no dia de seu lançamento - teve seu site fora do ar durante uma hora por conta dos inúmeros acessos, e seus produtos esgotaram em três dias. Com isso, nasceu a Kylie Cosmetics. Além de sua marca de maquiagem, a caçula da família também tem sua própria marca de skin care, a Kylie Skin, e uma linha de cuidados para bebês chamada Kylie Baby, lançada em 2021.

Kourtney Kardashian: tem um site de lifestyle, o Poosh, nomeado em homenagem a sua filha Penelope Scotland Disick. Segundo ela, a marca é um guia moderno para viver a vida melhor. No site, o público encontra artigos sobre saúde e fitness, vida e estilo, casa e entretenimento, além de poder comprar produtos que agregam no dia a dia.

Kris Jenner: a matriarca da família, é empresária de todas as filhas e recebe 10% de comissão de seus contratos. Ela tem grande influência nos negócios da família, fazendo até mesmo parte da sociedade das empresas tocadas pelos filhos. Um dos exemplos disso é a coleção de meias Arthur George de seu filho Robert Kardashian, na qual a matriarca tem uma participação de 50%. Além disso, ela também foi produtora-executiva do reality KUWTK e teve seu próprio talk show.