Clã Kardashian-Jenner esbanja beleza e estilo na premiere do novo reality-show "The Kardashians"

Nesta sexta-feira, 8, aconteceu em Los Angeles a premiere do novo reality-show do clã Kardashian-Jenner intitulado The Kardashians.

Para a estreia do novo reality-show, a matriarca da família Kris Jenner (66) apareceu elegante em um vestido rosa. A mãe das Kardashian-Jenner compareceu ao evento ao lado de seu namorado Corey Gamble (41).

Quem também chegou ao evento com o amado foi Kim Kardashian (41), que entrou de mãos dadas com o namorado Pete Davidson (28). A ex-esposa de Kanye West(44) vestia um belo vestido longo prateado que deixava uma das pernas a mostra.

E os recém casados Kourtney Kardashian (42) e Travis Barker (46) chegaram a premiere em grande estilo! O baterista levou seus três filhos Atiana (22), Alabama (16) e Landon (18) para o evento, e Kourtney sorria ao lado do seu pequeno Reign (7). O casal e os filhos vestiam apenas preto.

O novo reality-show The Kardashians chega ao Brasil no dia 14 de abril pela plataforma de streaming Star+.

Khloé Kardashian levou sua filha True como acompanhante na premiere do novo reality-show! Porém, a chegada de mãe e filha gerou polêmica na web.

A influenciadora foi criticada por alguns seguidores porque ficou segurando no colo o tempo todo enquanto estava no red carpet.

Em seu Twitter, a mãe de True respondeu rapidamente e de maneira certeira. "Para as pessoas comentando que eu segurei a True demais... em primeiro lugar, eu vou segurar minha bebê até eu não conseguir mais segurá-la. Em segundo, quando tem muitas câmeras por perto, luzes fortes, pessoas gritando coisas... eu quero que minha bebê se sinta segura. Se preocupem com os filhos de vocês. Estamos bem por aqui".

