Kim Kardashian é presenteada com mecha de cabelo de Marilyn Monroe

Kim Kardashian se surpreende ao ser presentada com mecha de cabelo de Marilyn Monroe

Redação Publicado em 05/05/2022, às 09h54

A empresária Kim Kardashian (41) usou para o MET Gala 2022, evento que aconteceu em Nova York na última segunda-feira, 2, um vestido icônico que foi da atriz Marilyn Monroe (1926–1962).

Dias antes do evento, no entanto, a empresária estava tão imersa na história da cantora, que chegou a receber um presente raríssimo e único.

Durante uma visita à sede do museu de curiosidades Ripley’s Believe It Or Not, nos Estados Unidos, a estrela do The Kardashians ganhou uma caixa que continha uma mecha do cabelo real de Marilyn Monroe.

No Instagram, ela aparece recebendo o presente e se mostrando absolutamente chocada com o conteúdo: “Oh, meu Deus, eu vou literalmente fazer um vodu maluco — [para] canalizá-la”, disse ela, aos risos. “Meu Deus isso é tão legal! Vou dormir com isso todas as noites. Desculpe, amor”, continuou, emocionada, para o namorado, o humorista Pete Davidson (28).

O vídeo de Kim foi divulgado pelo próprio museu: “A equipe de Ripley também encheu seu camarim do Met Gala com uma coleção de recordações de Marilyn Monroe e JFK para ajudar a inspirar seu visual”, dizia a legenda do post no Instagram.

