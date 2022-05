MET Gala 2022: Looks surpreendentes e elegantes marcam noite de gala em Nova York

Com tema exaltando a moda americana, o MET Gala 2022 recebeu celebridades em looks poderosos e elegantes

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 19h54

Na noite desta segunda-feira, 2, ocorreu em Nova York um dos maiores eventos do mundo da moda! O Met Gala 2022.

O evento de gala neste ano teve o tema de "América: Uma Antologia da Moda", em que os convidados foram incentivados a vestirem looks que representassem a "Era Dourada" de Nova York, que aconteceu no século XIX.

Blake Lively (34) inaugurou o tapete vermelho como a anfitriã desta edição do evento. Seu vestido fazia uma referência a estátua da liberdade americana com seu vestido cor bronze que se transformou em um verde oxidável, semelhante ao monumento ícone de Nova York.

O cantor Shawn Mendes (23) mostrou estilo chegando com um sobretudo azul e vinho, e no meio de red carpet tirou a peça e posou com um terno todo preto.

A cantora e ex namorada de Shawn, Camila Cabello (25) compareceu ao evento de gala com um vestido branco estampado com flores coloridas pintadas à mão.

O ativista e empresário Fredrik Robertsson (35) chegou com um look extravagante e surpreendente. Fredrik foi confundido pela web com o ator Jered Leto (50).

O verdadeiro Jered Leto, também ousou em sua passagem pelo red carpet do MET ao levar um sósia, que era Alessandro Michele (49), o diretor criativo da marca Gucci. O ator e seu sósia usavam ternos bege com gravatas borboleta vermelhas.

Joe Jonas (32) e sua esposa Sophie Turner (26) chegaram combinando para o MET Gala. O integrante da banda Jonas Brothers vestia um terno branco recortado com calças pretas. E a atriz de Game Of Thrones que está grávida do seu segundo filho, posou com um vestido todo preto com detalhes prateados.

Fazendo jus ao tema do evento, Billie Eilish (20) chegou com um look assinado pelo "sósia" de Leto, Alessandro Michele. A manga do vestido contava com detalhes de seda em verde, a parte de baixo do look tinha uma fenda frontal e acentuava volume na cintura da cantora.

A modelo Hailey Bieber (25) esbanjou beleza ao subir as escadarias do MET com um elegante vestido branco. A esposa de Justin Bieber (28), que recentemente gravou um vídeo contando detalhes sobre o derrame que sofreu no início do ano, vestia um vestido de seda.

E o Brasil foi representado no MET Gala! Anitta (29) marcou presença no evento com um look roxo feito de cetim com um cordão de pérolas. Esta é a segunda vez que a cantora brasileira comparece ao MET.

As irmãs Kardashians chegaram em peso para a noite de gala em Nova York. Kylie Jenner (24) roubou a cena com um vestido de noiva que usava junto um boné, e a irmã Khloé Kardashian (37) esbanjou poder com um vestido feito de brilhantes dourados.

Recém casada, Kourtney Kardashian (43) compareceu ao evento ao lado do marido Travis Barker (46) com um cropped e uma saia feita de retalhos da roupa do baterista. Kandall Jenner (26) também chegou em grande estilo com um longo vestido preto.

O destaque da noite foi Kim Kardashian (41), que confirmou os boatos e compareceu ao MET Gala 2022 com um vestido que pertencia a Marilyn Monroe. Com os cabelos platinados, a modelo surgiu ao lado do namorado Pete Davidson (28) e revelou para um canal de televisão americana que perdeu 16 quilos para caber no vestido avaliado em cinco milhões de dólares.

Confira aqui alguns looks marcantes do MET Gala 2022!

Fotos: Getty Images