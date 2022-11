Ana Maria Braga aparece pela primeira vez após cirurgia vascular

Em casa após cirurgia, Ana Maria Braga tranquiliza os fãs ao gravar novo vídeo: 'Vou ficar morrendo de saudade'

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 13h41

A apresentadora Ana Maria Braga (73) já recebeu alta hospitalar após fazer uma cirurgia vascular na última sexta-feira, 11. O procedimento só se tornou público na segunda-feira, 14, quando a comunicadora não apareceu para comandar o programa Mais Você, da Globo. Então, a equipe dela revelou que a artista fez uma cirurgia para resolver um problema na perna que aconteceu na época em que ela fez radioterapia. Agora, a própria Ana Maria gravou um vídeo para as redes sociais para tranquilizar os fãs sobre a sua saúde.

Ela apareceu sentada em sua casa e ao lado de sua Árvore de Natal para contar que está bem e voltará para a TV apenas após a Copa do Mundo – já que o programa Mais Você ficará fora do ar por causa da exibição dos jogos de futebol no período da manhã.

“Estou passando por aqui, aproveitando o feriado que está todo mundo em casa, já desejando Feliz Natal, porque já começamos a enfeitar a casa. Mas eu venho principalmente para agradecer o carinho de todo mundo, a preocupação dos amigos, dos nossos seguidores, seguimores como a gente fala aqui, muito obrigada! Eu já estava com esse problema há algum tempo, e eu fui num vascular e ele disse que eu precisaria de uns dois ou três dias para ficar bem", disse ela.

E completou: "Aproveitei que eu tenho dois meninos maravilhosos, Talitha e Fabricio, que podiam ficar no feriado e, como já não vai ter programa na semana que vem, eu falei: 'quem sabe já não dar uma descansada?'. E aí eu marquei para sexta-feira, mas estou em casa, estou numa boa. Já estou pensando em como vou ajeitar a decoração do Natal com a Copa do Mundo. Eu desejo a todos uma ótima semana e um lindo feriado e dizer que eu vou ficar morrendo de saudade, mas a gente vai se falando por aqui”.

Nesta semana, o programa Mais Você é comandado por Fabricio Battaglini e Talitha Morete.

Assista ao vídeo com o depoimento de Ana Maria Braga: