TV / Bastidores

Ana Maria Braga não comanda o Mais Você e o motivo é revelado

Ana Maria Braga se afasta do programa Mais Você antes dos jogos da Copa do Mundo do Catar

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 14h03

Ana Maria Braga no programa 'Mais Você' - Foto: Reprodução / Globo