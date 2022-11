Ana Maria Braga passou por cirurgia na perna. Saiba o que aconteceu!

Após não aparecer no comando do programa Mais Você, Ana Maria Braga revela, por meio de sua equipe, que fez cirurgia

A apresentadora Ana Maria Braga passou por uma cirurgia vascular na última sexta-feira, 11, para resolver uma dor que sentia na perna há algum tempo. De acordo com a assessoria de imprensa da comunicadora, ela está bem e já recebeu alta hospitalar.

“Ela fez essa pequena cirurgia na sexta-feira é uma cirurgia muito simples. Ela tinha uma dor na perna lá do tempo que fez radioterapia. É um efeito colateral da radioterapia lá de trás. Então foi uma cirurgia programa, muito simples e ela está super bem. Já está de alta e está em casa”, informou a assessora Silvia Pacolla.

Ana Maria Braga não comandou o programa Mais Você, da Globo, nesta segunda-feira, 14. Os substitutos Fabricio Battaglini e Talitha Morete informaram que ela e Louro José anteciparam as férias. Isso porque, a partir da semana que vem, o Mais Você não será exibido por causa dos jogos da Copa do Mundo, que serão transmitidos no horário da manhã.

“O que acontece, na próxima semana vão começar os jogos [da chave de grupos da Copa] e o Mais Você vai ficar fora do ar. Porque tem muitas partidas da Copa de manhã, vão ser quatro jogos por dia, então, o que que a Ana fez? Ela decidiu antecipar, aproveitar que essa semana tem inclusive um feriado amanhã e tirou folga, ela deu uma esticadinha básica [na folga]”, contou o repórter.