Ana Maria anuncia afastamento de Gil do Vigor do 'Mais Você': "não é mole"

Estudando nos Estados Unidos, Gil do Vigor está na época de provas

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 11h59

A apresentadora Ana Maria Braga (73) anunciou o afastamento temporário de Gil do Vigor (31) da telinha do 'Mais Você'. Ainda não há previsão para sua volta.

Estudando nos Estados Unidos no PhD, o ex-BBB terá de focar mais no curso, segundo o que anunciou Braga no programa da última quinta-feira, 3.

"Gente, o nosso Gil do Vigor está em período de provas finais e precisando se dedicar demais aos estudos. Não é mole dar conta daqueles milhões de cálculos que ele precisa fazer", disse a loira.

O papagaio Louro Mané também se pronunciou sobre a despedida temporário."Como eu já disse, depois dessa moleza toda, nós vamos querer ver o boletim do senhor Gil. Capricha aí!", brincou.

Apesar do afastamento de Gil, ele não deixará de aparecer no 'Mais Você' , pois deixou alguns conteúdos pré-gravados para serem exibidos enquanto estiver no país norte-americano.

Gil do Vigor se produziu para o Halloween

Recentemente, o economista publicou vídeo de sua produção bizarra para a data comemorativa. "Isso é Halloween", escreveu em inglês.