Em dia de TBT, Gil do Vigor relembra o BBB 21: “Saudade de uma cachorrada”

O ex-BBB Gil do Vigor relembrou sua participação na edição de 2021 do reality ao compartilhar vídeo ao lado de Fiuk e Arthur Piccoli

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 17h34

Nesta quinta-feira, 29, Gil do Vigor entrou em clima de TBT e relembrou sua passagem pelo Big Brother Brasil de 2021.

O ex-BBB publicou um vídeo em seu Instagram onde aparecia em uma das festas do reality ao lado do cantor Fiuk e do participante Arthur Piccoli.

“Que saudade de uma cachorrada, Brasil”, escreveu o economista na legenda da postagem fazendo referência ao seu bordão.

Nos comentários, os fãs de Gil adoraram relembrar o BBB 21 com o vídeo! “Eu amo”, escreveu uma seguidora. E outra fã ainda comentou: “A cachorrada tá on”.

GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Diversão em família!

Recentemente, Gil divertiu seus seguidores ao compartilhar um vídeo de sua mãe Jaciara em uma montanha-russa.

Na legenda, ele reproduziu um meme criado por ele na época em que participou do Big Brother Brasil e escreveu: "A pobi da mainha!"