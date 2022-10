No Dia dos Professores, Gil do Vigor compartilha vídeo lecionando em faculdade nos EUA

O ex-BBB e economista Gil do Vigor celebrou o Dia dos Professores com um vídeo ando aula em uma faculdade americana

CARAS Digital Publicado em 15/10/2022, às 18h12 - Atualizado às 18h16

Neste sábado, 15, para celebrar o Dia dos Professores, o semi-finalista do BBB 21 Gil do Vigor compartilhou em seu Instagram um vídeo em que aparecia lecionando.

O economista, que atualmente mora nos Estados Unidos, aparecia no clipe dando aula de economia em inglês para alguns alunos.

“Parabéns e muito obrigado a todos os professores e professoras que fazem tanto pela educação! Vocês moldam nosso futuro”, escreveu o ex-BBB na legenda na postagem.

O participante do BBB 22, Vyni escreveu nos comentários: “Parabéns pelo seu dia, professor Gil do Vigor”. E a campeã do BBB 21, Juliette elogiou: “Que orgulho”.

Nos comentários, os fãs de Gil adoraram a homenagem e se divertiram com o vídeo da aula! “Parabéns Gil você merece o mundo”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Você é o exemplo de que a educação pode mudar vidas”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Titio!

Recentemente, Gil compartilhou em suas redes sociais que virou titio! O ex-BBB compartilhou uma foto de sua recém-nascida sobrinha Eloah.

Na postagem, o economista ainda revelou um medo: “O tio babão tá doido para dar um xero mas no colo só depois de 6 meses (moro de medo gente de pegar bebê no colo”, confessou.