Gil do Vigor celebra o nascimento de sua sobrinha e confessa: “Medo de pegar no colo”

O ex-BBB e economista Gil do Vigor compartilhou em suas redes sociais uma foto da sobrinha recém-nascida e comentou que vai esperar um tempo para pegar a menina no colo

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 17h42

Nesta sexta-feira, 7, Gil do Vigor encheu a web de fofura ao mostrar para seus seguidores no Instagram uma foto de sua sobrinha recém-nascida.

O ex-BBB publicou em seus stories uma foto da pequena Eloah, filha de sua irmã Janielly Nogueira. A bebê aparecia dormindo com um cobertorzinho rosa.

“Eloah chegou! Linda demais e trazendo ainda mais felicidade para a nossa família. Como não amar gente?”, escreveu o semifinalista do BBB 21 na legenda.

Mas Gil revelou que vai demorar um tempo para pegar a sobrinha no colo! “O tio babão tá doido para dar um xero mas no colo só depois de 6 meses (moro de medo gente de pegar bebê no colo”, confessou o economista que está vivendo nos Estados Unidos.

Reprodução: Instagram

TBT!

Recentemente, Gil relembrou sua passagem pelo Big Brother Brasil 21 ao publicar um vídeo em suas redes sociais em que aparecia no reality.

O economista estava em uma festa ao lado de Fiuk e Arthur Piccoli, e escreveu na legenda da postagem: "Saudades de uma cachorrada".