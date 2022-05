Ana Furtado volta para o 'Dança dos Famosos' após se recuperar da Covid: ''Meu maior desafio''

Ana Furtado volta para o 'Dança dos Famosos' após Covid-19 e solta o rebolado ao som de 'Envolver', de Anitta

Redação Publicado em 22/05/2022, às 19h21

A apresentadora Ana Furtado (48) está de volta a Dança dos Famosos!

Recuperada do Covid-19, a apresentadora do É de Casa está de volta ao quadro do Domingão com Huck e soltou o rebolado ao som de Envolver, sucesso da cantora Anitta(29), em ritmo reggaeton.

"Vocês não imaginam a alegria de estar de volta", contou a amada do diretor Boninho (60) ao subir ao palco."A gente tava muito empolgado para fazer isso e nunca ninguém me viu dançando funk. Meu maior desafio", disparou ela antes de começar a apresentação.

Após a apresentação, a global foi muito aplaudida pelos jurados, incluindo Taís Araújo (43): "Começou com eu falando: será que ela vai fazer aqueles passos da Anitta? E quando ela se jogou no chão.. Ela fez, danada! Ela voltou com todo o gás hoje, se apresentou lindamente, adorei. Que bom que você voltou", disparou a atriz.

"A Ana já tinha se apresentado na primeira apresentação de casal e ali ela prometeu ser uma das grandes atrações. Pela facilidade corporal, pelo entrosamento e indiscutivelmente pelo grande profissional que você tem acionado", notou o dançarino Carlinho de Jesus (69). "Teve uma sensualidade inicial que ela desenvolve, com a cena e da coreografia, o controle abdominal incrível em alguns momentos, que fez no chão, ela tem o corpo preparado para a dança. Uma belíssima apresentação", destacou ele.

