Ana Furtado testa postivo para Covid-19 e não irá participar da Dança dos Famosos desta semana

CARAS Digital Publicado em 06/05/2022, às 20h13

Nesta sexta-feira, 6, Ana Furtado (48) anunciou em seu Instagram que testou positivo para Covid-19 e por isso, não irá participar do Dança dos Famosos nesta semana.

No vídeo publicado a apresentadora tranquilizou os fãs dizendo que está assintomática e se sente bem. "Eu tô bem, eu não tenho sem sintoma nenhum, não quero que ninguém fique preocupado comigo", disse a participante da Dança dos Famosos.

A apresentadora do É de Casa revelou que está chateada por não poder dançar nesta semana no quadro de competição do Domingão com Huck. "Eu tô muito triste, eu realmente fiquei muito arrasada porque eu queria muito dançar funk na Dança dos Famosos. Era meu sonho!", comentou Ana.

O marido de Ana, Boninho (60), repostou o vídeo da apresentadora e demonstrou seu apoio à amada na legenda. "Estamos juntos. Vai dar tudo certo", escreveu o diretor do Big Brother Brasil.

