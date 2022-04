No Dia da Dança, Ana Furtado celebra participação no 'Dança dos Famosos': ''Tem sido extraordinário!''

Ana Furtado celebrou o Dia da Dança lembrando sua trajetória no Dança dos Famosos

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 16h04

Nesta sexta-feira, 29, é comemorado o Dia da Dança e para comemorar essa data especial, Ana Furtado (48) decidiu usar suas redes sociais para lembrar e celebrar sua participação no Dança dos Famosos.

A apresentadora publicou um vídeo onde ela aparece tanto nos ensaios quanto nas apresentações da competição, arrasando muito ao mostrar o seu gingado.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Dançar já era bom demais. Mas, agora, no Dança 2022… tem sido extraordinário! Feliz dia da dança pra todo mundo!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Você arrasa! Feliz dia da dança e rumo a final da Dança dos Famosos!", escreveu outro. "Muito bom!", falou um terceiro.

Casalzão!

Recentemente, Ana mostrou que sempre está cuidando do marido, Boninho (60), ao compartilhar fotos arrumando o amado antes dele entrar em um palco para uma palestra.

"26 anos e o primeiro retoque, acreditam? Minutos antes do Big Boss entrar no palco para palestrar. Por sorte eu tinha um anti shine na bolsa e ele entrou ainda mais lindo", escreveu ela enquanto maquiava o marido.

Confira o post que Ana Furtado fez para celebrar o Dia da Dança: