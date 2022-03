É sucesso! Anitta bate o próprio recorde e conquista segundo lugar mundial com o hit 'Envolver'

Cantora Anitta superou canção de Justin Bieber e alcançou o Top 2 do ranking global da plataforma de streaming de músicas Spotify

A cantora Anitta (28) conseguiu mais um feito histórico em sua carreira e para os brasileiros e segue fazendo história na música!

Nesta quinta-feira, 24, o hit Envolver da artista chegou ao segundo lugar no ranking global da principal plataforma de músicas Spotify. A canção em espanhol segue crescendo no serviço de streaming, com 3,5 milhões de reproduções.

Comemorando o marco, Anitta usou seu perfil no Instagram para compartilhar vídeo de pessoas fazendo a coreografia da música, que viralizou nas redes sociais. Inspirado na coreografia da faixa, ‘El paso de Anitta’ viralizou no TikTok e levou o single a ser o 10º mais popular do aplicativo. A coreografia é fruto do videoclipe, um dos mais sensuais da carreira de Anitta, dirigido pela própria cantora.

"Uma pequena pausa nos ensaios do Coachella para comemorar o NÚMERO 2 GLOBAL", disse ela ao legendar a publicação. Ela se apresenta no festival na Califórnia nos dias 16 e 23 de abril.

Na quarta-feira, 23, Envolver estava em quarto lugar, atrás de Stay (Kid LAROI e Justin Bieber), Enemy (Imagine Dragons e JID) e Heat waves, do grupo Glass Animals, que segue liderando o ranking.

Vale ressaltar que Anitta é a primeira artista brasileira a ingressar no Top 10.

Miley Cyrus vai cantar 'Boys Don'T Cry' ao lado de Anitta no Lollapalooza

Segundo o Gshow, a participação de Anitta na apresentação de Miley Cyrus (28) no Lollapalooza 2022 é mais que confirmada! A poderosa vai cantar o hit Boys Don't Cry ao lado de Miley. Os fãs já estão especulando uma possível participação da cantora no festival brasileiro dia 26. Anitta também está confirmada no Lollapalooza Paris.

Confira a publicação de Anitta em comemoração ao Top 2 mundial:

CONFIRA A LISTA COMPLETA DE CHARTS NO SPOTIFY:

Global: #2

Brasil: #1

Portugal: #3

Bolívia: #3

México: #4

Panamá: #5

Peru: #6

Paraguai: #7

Equador: #9

República Dominicana: #11

Nicarágua: #11

Guatemala: #12

Uruguai: #12

Costa Rica: #12

El Salvador: #14

Colômbia: #15

Honduras: #15

Chile: #18

Argentina: #20

Espanha: #30

Luxemburgo: #36

Suíça: #47

Irlanda: #80

Emirados Árabes: #106

Estados Unidos: #166

Itália: #195

Veja o clipe de 'Envolver':