Amanda Meirelles comenta quadro de saúde de Kayky Brito no “Encontro”: “Está consciente”

Médica e campeã do BBB 23, Amanda Meirelles comentou sobre o quadro de saúde do ator Kakyky Brito durante sua participação no “Encontro”

Nesta quinta-feira, 28, Amanda Meirelles foi uma das convidadas no programa “Encontro”, apresentado por Patrícia Poeta. Durante sua participação na atração matinal da Rede Globo, a médica comentou sobre o quadro de saúde do ator Kayky Brito, que foi atropelado no início deste mês no Rio de Janeiro.

Nessa quarta-feira, 26, um novo boletim médico atualizou o quadro de saúde do ator e irmão de Sthefany Brito. Kayky já esta fora da UTI desde o dia 22. "O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece internado, cooperando no processo de reabilitação e apresentando boa evolução clínica”, dizia o comunicado divulgado pelo hospital carioca.

Após ler esse novo boletim, Patrícia Poeta questionou a médica e campeã do BBB 23 sobre sua avaliação do quadro de saúde de Kayky. “Explica um pouquinho pra gente o que isso quer dizer, são poucas informações, mas ajuda”, pediu a apresentadora.

“São poucas informações, mas isso traz pra gente que ele está tendo uma boa progressão clínica. Nós sabemos que ele não está mais na UTI, que ele está consciente, que durante o internamento ele teve que fazer uma cirurgia de fixação de quadril e uma cirurgia no membro superior direito. E que agora, ele está num processo de reabilitação”, pontuou a vencedora do reality show dirigido por Boninho.

Quem também estava presente no “Encontro” era Diones, o motorista de aplicativo que dirigia o carro que atropelou Kayky. Ainda nessa quarta-feira, um inquérito policial sobre o acidente foi concluído e atestou que o motorista não teve culpa nenhuma na situação.

Durante sua participação no “Encontro”, Diones relembrou o momento do acidente e comentou que está enfrentando consequências do trauma. Tenho tido crises de ansiedade. Para mim é tudo muito novo e assustador. “Era a minha última corrida, eu estava próximo ao destino para deixar a pessoa. De repente eu só vejo uma pessoa vindo correndo na pista. Ele veio de encontro, eu joguei para a direita e não teve como fazer muita coisa. Clamei Jesus amado, e fiquei preocupado com a pessoa. Eu não sabia quem era a pessoa, depois que eu chamei o socorro que me falaram que era o Kayky. O socorro veio rápido, não demoraram muito não”, disse.

.@draameirelles comenta a evolução do quadro de saúde do ator Kayky Brito. #Encontropic.twitter.com/MKcHoecIfC — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 28, 2023

Pai e filho!

Quem também compareceu ao programa de Patrícia Poeta nessa semana foi o ator Bruno Fagundes, que surgiu acompanhado de seu pai Antônio Fagundes. Pai e filho foram surpreendidos com mensagens especiais.

Durante a conversa com Patrícia, Bruno comentou sobre sua sexualidade e ainda recebeu uma mensagem de seu namorado Igor Fernandez. O pai do ator, Antônio, emocionou ao comentar sobre aceitar a sexualidade do filho.