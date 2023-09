Motorista que atropelou Kayky Brito revela detalhes do acidente: ‘Filme de terror’

Motorista Diones, que atropelou Kayky Brito, relembra o susto da madrugada do acidente: ‘Existe o trauma'

O motorista Diones participou do programa Encontro, da Globo, e relembrou como foi o acidente quando atropelou o ator Kayky Brito no dia 2 de setembro. Ele contou que ainda lida com o trauma e não conseguiu voltar a trabalhar como motorista de aplicativo. Inclusive, a esposa dele contou qual foi a frase marcante que ouviu do marido após o acidente.

Ela disse que Diones ligou para ela logo depois do ocorrido e acompanhou tudo de perto. "Eu acompanhei desde o momento que aconteceu. Ele logo me ligou, eu fui acionar o seguro, ligar para a polícia. Foi um atropelo de ações tentando ajuda-lo. Logo a gente viu que estava tudo certo. Eu lembro da frase que ele falou: 'eu vivi um filme de terror'. Eu tive uma paz para a gente agir. Aquele acidente não era para morte. Era tipo um despertar, uma história contada para a gente ter moderação na vida, ter autorresponsabilidade, ele chamou para ele aquele momento. Ele se posicionou como motorista e cumpriu todas as regras. E resultou em ele poder compartilhar o amor de Deus e o amor ao próximo”, afirmou ela.

Então, Diones contou que ainda não consegue dormir direito e está enfrentando as consequências do trauma. "Tenho tido crises de ansiedade. Para mim é tudo muito novo e assustador. Era a minha última corrida, eu estava próximo ao destino para deixar a pessoa. De repente eu só vejo uma pessoa vindo correndo na pista. Ele veio de encontro, eu joguei para a direita e não teve como fazer muita coisa. Clamei Jesus amado, e fiquei preocupado com a pessoa. Eu não sabia quem era a pessoa, depois que eu chamei o socorro que me falaram que era o Kayky. O socorro veio rápido, não demoraram muito não”, relembrou ele.

Ao ser questionado se teve medo da reação do público com a notícia do atropelamento, ele negou. "Eu não tive receio, não. Eu sempre acompanhei o trabalho dele. Eu tinha convicção da minha inocência. Eu não me importo do que as pessoas falam, não ligo para isso”, afirmou ele, que ainda contou que não voltou a trabalhar como motorista de aplicativo. "Não consigo dirigir direito, existe o trauma toda vez que vejo alguém na calçada. Ai eu volto para casa. Não tenho aquela coragem de sair, primeiro estou tentando me curar desse trauma para poder servir bem no meu trabalho”, contou.

Por fim, Diones contou que está em contato com a atriz Sthefany Brito para encontrar Kayky Brito quando ele estiver recuperado. “Desejo que ele se recupere logo, que saia dessa sem sequelas e sem nada. Ele tem a família e o filho esperando ele. Eu espero encontrá-lo. Eu falo com a Sthefany no WhatsApp, a gente vai organizar de se encontrar quando ele estiver melhor”, finalizou.

Como o Kayky Brito está?

O ator Kayky Brito segue internado no Rio de Janeiro. Ele já saiu da UTI e segue seu tratamento. Um novo boletim divulgado pelo Hospital Copa D'Or nesta quarta-feira, 26, informa que o ator Kayky Brito está progredindo em sua recuperação. O ator continua a apresentar sinais de melhora durante o período de internação, após sofrer um atropelamento na orla de uma praia no Rio de Janeiro no início deste mês.

"O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece internado, cooperando no processo de reabilitação e apresentando boa evolução clínica”, o comunicado trouxe novos detalhes sobre a recuperação do ator, que foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano após ser atropelado.