Kayky Brito apresenta progresso em sua recuperação, afirma boletim

Novo boletim médico informa que Kayky Brito continua a reagir e apresenta boa evolução, quase um mês após ter sido atropelado

Um novo boletim divulgado pelo Hospital Copa D'Or nesta quarta-feira, 26, informa que o ator Kayky Brito está progredindo em sua recuperação. O ator continua a apresentar sinais de melhora durante o período de internação, após sofrer um atropelamento na orla de uma praia no Rio de Janeiro no início deste mês.

"O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece internado, cooperando no processo de reabilitação e apresentando boa evolução clínica”, o comunicado trouxe novos detalhes sobre a recuperação do ator, que foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano após ser atropelado.

Novo boletim médico atualiza quadro de Kayky Brito - Reprodução/Hospital Copa D'Or

Vale lembrar que o artista já deixou a Unidade de Terapia Intensiva e agora se recupera em internação. Inclusive, na última terça-feira, 25, a irmã do ator, Sthefany Brito se emocionou ao revelar novos detalhes sobre os sinais de melhora de Kayky, que está consciente, já abriu os olhos pela primeira vez e se comunica com a família desde a semana passada.

Com a voz embargada, a atriz revelou como está sendo a recuperação do irmão: “O dia de extubar, o dia que eu vi pela primeira vez ele de olho aberto, o dia que eu vi ele me chamar, foi Deus em todos os momentos, abençoando a gente e assim, eu me sinto a pessoa mais abençoada do mundo, de verdade”, disse emocionada.



Kayky está internado há quase um mês. O ator foi hospitalizado na madrugada do dia 2 de setembro de 2023 após ter sido atropelado em uma avenida por um carro de aplicativo. Durante sua internação, o artista chegou a passar por uma cirurgia para estabilização de fratura e agora está no processo de reabilitação ortopédica.

Polícia conclui o inquérito sobre o atropelamento de Kayky Brito:

De acordo com informações divulgadas pelo G1 nesta quarta-feira, 26, a investigação sobre o atropelamento do ator Kayky Brito já chegou ao fim na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Segundo o site, o inquérito dos policiais concluiu que o motorista de aplicativo não teve culpa no acidente e não responderá pelo ocorrido.

Além disso, o inquérito também concluiu que o motorista não havia bebido, dirigia com atenção e prestou socorro. Outro ponto destacado no laudo mostra que o motorista não teve tempo hábil de reação e estava abaixo da velocidade permitida; saiba mais detalhes sobre o documento, que deve levar ao arquivamento do caso.