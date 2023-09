Kayky Brito: polícia conclui o inquérito sobre a noite do atropelamento

Polícia Civil chega em resultado da investigação sobre o atropelamento de Kayky Brito e novos detalhes são divulgados

A investigação sobre o atropelamento do ator Kayky Brito já chegou ao fim na Polícia Civil do Rio de Janeiro. De acordo com site G1, o inquérito dos policiais concluiu que o motorista Diones não teve culpa no acidente e não responderá pelo ocorrido.

O laudo da perícia revelou que o motorista dirigia a uma velocidade de 48 km/h na hora do impacto, sendo que a via permite a velocidade de 70 km/h. Além disso, o motorista não havia bebido, dirigia com atenção e prestou socorro. Outro ponto destacado no laudo mostra que o motorista não teve tempo hábil de reação. O documento mostrou que Kayky Brito iniciou a sua ação de atravessar a avenida quando o carro estava a menos de 10 metros dele, sendo que o necessário para evitar uma colisão é de 26 metros. Com isso, o motorista não teve tempo de reagir ao ver o ator.

“Entendemos que todos os elementos colhidos em depoimentos, laudos e vídeos, além da atitude de socorrer a vítima, isentam o motorista de qualquer responsabilidade”, informou o delegado Ângelo Lages ao G1 .

Agora, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público e a Polícia Civil vai solicitar o arquivamento do caso.

Como o Kayky Brito está após ter sido atropelado?

Quase um mês após ter sido atropelado em uma avenida no Rio de Janeiro, o ator Kayky Brito segue internado. O acidente aconteceu na madrugada do dia 2 de setembro de 2023. O boletim médico mais recente sobre o quadro de saúde do artista foi divulgado pelo Hospital Copa D'Or no dia 22 de setembro.

O documento informou que o ator está consciente e já teve alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva). "O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica”, informaram.

Vale lembrar que ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano, e chegou a passar por uma cirurgia para estabilização de fratura.