Motorista que atropelou Kayky Brito rebate criticas sobre sua atuação no Instagram; veja

Motorista Diones da Silva, que atropelou o ator Kayky Brito, também contou que recusou mais de R$ 500 mil em publi

Diones da Silva, motorista que atropelou Kayky Brito, se manifestou sobre as críticas que vem sofrendo em relação ao seu perfil no Instagram. Segundo Diones, internautas o questionaram pelo selo de verificação do perfil, alegando que ele queria "fama".

Diones afirmou que a verificação foi uma forma de evitar golpes com o seu nome. "Vim aqui passar alguns esclarecimentos. Tenho recebido alguns comentários relacionados ao selo do Instagram, que agora estou verificado, essas coisas. Mas o motivo disso, que até me orientaram, era porque estavam criando 'fakes' do meu Instagram e pedindo dinheiro, se aproveitando da situação [...]. Eu fiz isso para as pessoas identificaram qual é realmente o meu perfil. O meu propósito aqui não é pedir dinheiro ou pix, é falar do amor de Jesus e dar uma palavra a quem precisa", esclareceu.

Dione falou também que recusou mais de R$ 500 mil em publicidade na rede social. "Meu coração não está em dinheiro, não é isso que me move, não é isso que vim buscar aqui. Eu já rejeitei mais de R$ 500 mil esses dias, de propostas de colocar link nos stories, de publicação de jogos, de apostas", revelou.

Vale lembrar que Diones fez um relato após o acidente relatando que estava enfrentando dificuldades financeiras ele iniciou uma campanha por doações para consertar o carro e voltar a trabalhar. A meta era de R$ 30 mil, mas o motorista conseguiu arrecadar mais de R$ 176 mil.

Como está Kayky Brito?

Kayky Brito segue internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, não está mais sedado e colabora com os procedimentos de fonoaudiologia e fisioterapia, conforme últimos boletins médicos.

O que aconteceu com Kayky Brito?

Kayky Brito está no hospital desde o dia 2 de setembro, quando foi atropelado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. Ele atravessou a Avenida Lúcio Costa fora da faixa de pedestres. Logo após o acidente, o artista recebeu os primeiros cuidados médicos no Hospital Miguel Couto mas, no mesmo dia, foi transferido para o hospital particular, em estado gravíssimo.