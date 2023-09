Quais são as versões sobre o atropelamento de Kayky Brito? Entenda depoimentos de testemunhas

Bruno de Luca e outras testemunhas presentes no atropelamento de Kayky Brito deram depoimentos diferentes sobre o acidente

O caso do atropelamento de Kayky Brito (34), que sofreu acidente na madrugada do dia 2 de setembro e está internado em hospital, chamou a atenção da internet. Presentes na ocasião, Bruno de Luca (41) e outras testemunhas deram depoimentos diferentes sobre o ocorrido. Entenda quais são as versões do atropelamento de Kayky Brito.

Durante o Balanço Geral, programa da Record TV, duas testemunhas do atropelamento de Kayky Brito detalharam sua versão do acidente. "Eu e minha amiga, sentadas, escutamos só a batida, a parte do acidente. Daí, atravessamos para ver o que era. Quando a gente chegou lá, da parte que ele [Bruno de Luca] colocou a mão na cabeça, que ele ficou nervoso, eu não sei o que deu nele. Ele atravessou, saiu correndo e sumiu", relembrou uma delas. "Ele foi embora, e o Kayky ficou ali. A gente que socorreu ele, praticamente. Ele, como amigo, foi embora e não voltou nunca mais", completou a outra.

Garçom do quiosque onde Kayky Brito estava antes do atropelamento , Edivan Martins também descreveu sua versão do ocorrido no programa Fofocalizando, do SBT: "O Bruno estava do meu lado, do lado da área do barman, que dá para avistar o ônibus. O Bruno coloca a mão na cabeça e grita ‘que isso!’, alguma coisa assim. Eu também fiquei desesperado. Fui até o Kayky e foi chegando mais gente. O rapaz do [aplicativo] também ficou muito nervoso e ligou para o bombeiro. A gente ficou lá até levar o Kayky, era uma e pouco e eu fui embora”.

Em depoimento à polícia, Bruno de Luca contou que viu o atropelamento , mas que não sabia que a vítima se tratava de Kayky Brito, de acordo com informações do portal CNN Brasil. Segundo ele, o colega não estava bêbado e tinha atravessado a rua para voltar para a casa dos pais em carro de aplicativo. O ator explicou que não foi ao local do acidente por "trauma" e que entrou em desespero ao ver a cena, "uma vez que tem pavor de acidentes".

De acordo com o jornal Extra, o motorista que atropelou o artista afirmou, em depoimento à polícia, que foi surpreendido com a aparição de Kayky Brito na rua, que teria atravessado a pista de forma repentina e correndo. Ele explicou que tentou desviar ao mudar de faixa, mas não conseguiu, o que levou à colisão do carro com o ator.

Quem ainda deu depoimento aos policiais foi a passageira que estava no carro de aplicativo, Maria Estela. Segundo o jornal Extra, ela afirmou que o veículo estava em velocidade normal e que pensou que a colisão tinha sido com uma moto, no momento do acidente.