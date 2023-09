Não foi a primeira vez! Marisa Orth já tinha comentado sobre temperamento do filho; relembre

Marisa Orth chamou a atenção da web ao comentar sobre os problemas de convivência familiar com o filho

João Orth (24), filho de Marisa Orth (59), chamou a atenção da web desde que sua mãe comentou sobre os problemas de convivência familiar com o herdeiro, em entrevista ao podcast Theorapia. Essa, porém, não foi a primeira vez na qual a atriz avaliou a relação conturbada com ele. Relembre quando Marisa Orth já tinha comentado sobre o temperamento do filho em uma declaração nas redes sociais.

"Meu filho. Meu belo e inteligente filho. Ser sua mãe é uma das incumbências mais lindas e difíceis que tenho nessa vida. Acho que é a mais linda, porque você é, de fato, especial, talentoso, hilário e com um coração fidalgo, nobre mesmo", compartilhou Marisa Orth no aniversário de 22 anos de João Orth.

"Difícil, porque você é dos temperamentos mais complexos que conheci. Quero dizer, ainda estou conhecendo. Você é lindamente enigmático. Agradeço demais poder ser sua mãe. Quero que você seja feliz nesse seu novo ano. Te amo até o infinito. Parabéns", acrescentou a atriz sobre o filho, fruto de seu antigo relacionamento com Evandro Pereira.

Apesar da relação conturbada, os dois compartilham vários momentos juntos e são companheiros de viagens. Em 2008, Marisa Orth levou o herdeiro para conhecer a Disney, nos Estados Unidos e, anos depois, os dois curtiram juntos uma viagem ao Peru, como a atriz compartilhou com um registro ao lado do filho nas redes sociais: "Parceiro! Que sorte a minha. Ele é demais”

João Orth seguiu os passos da mãe com uma carreira artística e estudou cinema, além de manter uma relação próxima da música, como compartilha em posts no Instagram. Discreto na rede social, ele aproveitou o espaço para se definir como autor e publicar vídeos em que canta e toca instrumentos.