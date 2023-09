Quem é o filho de Marisa Orth? Jovem enfrentou problemas com a mãe

Marisa Orth deu o que falar na web após comentar sobre a relação conturbada com seu filho, João Orth

Marisa Orth (59) deu o que falar na web após comentar sobre a relação conturbada com seu filho, João Orth (24). Segundo a atriz, em entrevista ao podcast Theorapia,o jovem precisou fazer terapia junto com ela após enfrentar problemas na convivência familiar. Saiba quem é o filho de Marisa Orth.

Discreto com a vida pública, João Orth é filho do antigo relacionamento de Marisa Orth com Evandro Pereira. Assim como a mãe, o jovem mostrou que tem jeito para a carreira artística ao escolher a área de cinema para seus estudos. Com postagens nas quais canta e toca instrumentos, ele ainda se define como autor em seu perfil do Instagram.

Companheiros de viagens, Marisa Orth e o filho já trocaram vários momentos juntos ao redor do mundo, desde que a atriz levou o herdeiro há 15 anos para conhecer os parques da Disney, nos Estados Unidos. "Parceiro! Que sorte a minha. Ele é demais”, escreveu a atriz em uma publicação nas redes sociais com um clique ao lado de João Orth durante uma viagem ao Peru.

Marisa Orth já tinha comentado sobre o temperamento do filho em uma declaração nas redes sociais no aniversário de 22 anos de João Orth: "Meu Filho. Meu belo e inteligente filho. Ser sua mãe é uma das incumbências mais lindas e difíceis que tenho nessa vida. Acho que é a mais linda, porque você é, de fato, especial, talentoso, hilário e com um coração fidalgo, nobre mesmo".

