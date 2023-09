Letícia e Juliano Cazarré se conheceram há mais de 20 anos; conheça história

Letícia e Juliano Cazarré anunciaram nesta semana que esperam o nascimento do sexto filho

Letícia e Juliano Cazarré se tornaram assunto nesta quarta-feira, 6, ao anunciar a gravidez do sexto filho. O casal, que já é pai de Maria Guilhermina, Maria Madalena, Gaspar, Inácio e Vicente, se conheceu há 22 anos. Relembre a história a seguir.

No fim de 2019, Juliano Cazarré contou em seu perfil do Instagram que conheceu a esposa quando ela tinha apenas 17 anos e estudava com o irmão do ator em um cursinho pré-vestibular. Apesar de já ter se sentido atraído, eles não desenvolveram uma relação e se desencontraram.

O artista contou que, após alguns anos, eles se reencontraram na internet e marcaram um encontro na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. "Na sua canga de 'biscoito Globo', numa tarde quente de novembro, nos beijamos e eu soube que estava beijando a mãe dos meus filhos", continuou.

Juliano Cazarré então decidiu se mudar de São Paulo, cidade em que morava, para o Rio de Janeiro para ir ficar com a jornalista. Os dois se casaram no civil em 2011 e, apenas nove anos depois, realizaram a cerimônia religiosa.

A relação dos dois se tornou assunto nacional após o nascimento de sua filha caçula, Maria Guilhermina, que hoje tem 1 ano. A pequena nasceu com Anomalia de Ebstein, uma doença rara que afeta o coração, e precisou ficar meses internada e passar por algumas cirurgias.

Nesta quarta-feira, os dois usaram suas redes sociais para anunciar a sexta gravidez de Letícia. "Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor!", escreveram na legenda da publicação.

CONFIRA O ANÚNCIO DA GRAVIDEZ DE JULIANO CAZARRÉ E LETÍCIA CAZARRÉ: